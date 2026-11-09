Die Stavian Group präsentiert ihre Infrastrukturvision für das KI-Zeitalter auf dem ersten Fortune SEA500 Summit 2026

Dies war ein zentrales Thema des ersten Fortune SEA500 Summit 2026, der in Ho-Chi-Minh-Stadt unter dem Motto „Neue Horizonte, nachhaltiges Wachstum" stattfand. Als Partner des Gipfels beteiligte sich die Stavian Group an Gesprächen mit politischen Entscheidungsträgern, Investoren und Wirtschaftsführern aus der gesamten Region über Innovation, Infrastruktur und langfristige Wettbewerbsfähigkeit.

HO-CHI-MINH-STADT, Vietnam, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Da Südostasien in eine neue Wachstumsphase eintritt, die von künstlicher Intelligenz, digitaler Transformation, sich entwickelnden Lieferketten und sich verlagernden Investitionsströmen geprägt ist, konzentrieren sich Unternehmen zunehmend darauf, die Grundlagen zu schaffen, die für den Erfolg in einer stärker vernetzten und technologiegetriebenen Wirtschaft erforderlich sind.

Ein wichtiger Höhepunkt der Teilnahme der Stavian Group war der Beitrag von Herrn Le Dang Dung, Vorsitzender von Stavian High Tech Infrastructure, in der Podiumsdiskussion "Aufbau des KI-Wachstumsmotors". Im Rahmen der Sitzung gab Herr Le praktische Einblicke in die notwendigen Bedingungen für ein nachhaltiges, KI-gestütztes Wachstum und betonte, dass der Erfolg der KI-Wirtschaft nicht nur vom technologischen Fortschritt, sondern auch von einer starken zugrunde liegenden Infrastruktur abhängen wird, einschließlich digitaler Vernetzung, Energiesicherheit, Investitionskapazität und Talentförderung. Seine Sichtweise spiegelte eine umfassendere Überzeugung wider, die die strategische Ausrichtung der Stavian Group zunehmend prägte: Die Infrastruktur wird im Zeitalter der KI ein entscheidender Faktor für das Wirtschaftswachstum sein.

Der Gipfel markierte auch einen weiteren bedeutenden Meilenstein für Stavian Chemical, das zum zweiten Mal in Folge in der Fortune Southeast Asia 500 2026-Liste vertreten ist. Im Rahmen der Auszeichnungszeremonie nahm Herr Tony Dinh Duc Thang, Gründer und Vorsitzender der Stavian Group, das Ranglistenzertifikat im Namen von Stavian Chemical entgegen und unterstrich damit die Position des Unternehmens unter den führenden Unternehmen Südostasiens.

Für die Stavian Group stellt die Auszeichnung von Stavian Chemical mehr als nur eine Platzierung dar. Es spiegelt jahrelange internationale Expansion, operative Exzellenz und das Vertrauen von Kunden und Partnern auf globalen Märkten wider. Es beweist auch die Stärke der Geschäftsgrundlage, die es der Stavian Group ermöglicht, in Zukunft weitergehende Ambitionen zu verfolgen.