Laboratoires Pierre Fabre und XtalPi geben eine KI-gestützte Zusammenarbeit mit Schwerpunkt auf der Wirkstoffforschung bekannt

CASTRES, Frankreich und SHENZHEN, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Laboratoires Pierre Fabre und XtalPi (XtalPi Holdings Limited, 2228.HK) freuen sich, eine Vereinbarung bekannt zu geben, in deren Rahmen sie bei der Entdeckung neuartiger klinischer Wirkstoffkandidaten im Rahmen einer Reihe von Forschungsprogrammen in den Bereichen Onkologie, möglicherweise Dermatologie sowie seltene Erkrankungen zusammenarbeiten werden.

Im Rahmen der Vereinbarung wird XtalPi seine integrierten KI-Fähigkeiten und seine Robotikplattform nutzen, um neuartige kleinmolekulare Therapeutika gegen nicht näher bezeichnete Zielstrukturen von Grund auf zu entwickeln und bereitzustellen. Laboratoires Pierre Fabre wird sein Fachwissen in den Bereichen Krankheitsbiologie, Wirkstoffforschung, translationale Forschung und klinische Entwicklung einbringen, um die vielversprechendsten Wirkstoffe auszuwählen und weiterzuentwickeln, und wird für die anschließende klinische und kommerzielle Entwicklung verantwortlich sein.

Die Zusammenarbeit spiegelt das gemeinsame Interesse der Partner wider, anspruchsvolle und historisch schwer zu behandelnde Zielstrukturen zu erforschen – ein Bereich, der mit einem erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf und bedeutenden Chancen für die innovative Wirkstoffforschung verbunden ist.

Für Laboratoires Pierre Fabre stellt diese Vereinbarung eine strategische Ergänzung seiner F&E-Roadmap dar und stärkt die Fähigkeiten des Unternehmens in der Wirkstoffforschung. Zudem treibt sie die Bemühungen von XtalPi voran, KI und Robotik in der de-novo-Wirkstoffforschung einzusetzen. Gemeinsam streben die Unternehmen an, die Identifizierung hochwertiger klinischer Kandidaten in verschiedenen Forschungsprogrammen in der Onkologie und möglicherweise weiteren Therapiebereichen zu beschleunigen.

Raymond Zheng, Head of Integrated Drug Discovery bei XtalPi, sagte: „Es ist uns eine Ehre, diese Zusammenarbeit mit Laboratoires Pierre Fabre, einem angesehenen internationalen Pharmaunternehmen, einzugehen. Diese Partnerschaft verbindet die KI- und Robotik-Kompetenzen von XtalPi mit der etablierten Expertise von Laboratoires Pierre Fabre in der therapeutischen Entwicklung. Unser Ziel ist es, vielversprechende präklinische Wirkstoffkandidaten voranzubringen, um Patienten mit ungedecktem medizinischem Bedarf zu helfen."

Francesco Hofmann, Head of Pharma Research and Development bei Laboratoires Pierre Fabre, erklärte: „Die Partnerschaft mit XtalPi stellt für uns einen wichtigen Meilenstein dar. Die Nutzung der KI-Expertise von XtalPi zur Beschleunigung der Bereitstellung hochwertiger klinischer Wirkstoffkandidaten für verschiedene Zielmoleküle ist eine entscheidende Ergänzung unserer F&E-Roadmap für Daten und KI sowie unserer Entdeckungsplattform."

Die Vereinbarung umfasst eine Vorauszahlung, mehrere Meilensteinzahlungen sowie eine spätere wirtschaftliche Beteiligung; konkrete finanzielle Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pierre-fabre.com, @Laboratoires Pierre Fabre, @Pierre Fabre Oncology

Laboratoires Pierre Fabre Medienkontakt:

Laure Bregeon-Sgandurra

Laure.Sgandurra@pierre-fabre.com

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