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    Airbus greift tief in die Tasche: Was jetzt auf Aktionäre zukommt

    Erste Tranche startet

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    Airbus nimmt Milliarden in die Hand und startet ein mehrjähriges Aktienrückkaufprogramm. Die erste Tranche beginnt bereits im November.

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    Erste Tranche startet - Airbus greift tief in die Tasche: Was jetzt auf Aktionäre zukommt
    Foto: Sebastian Christoph Gollnow - dpa

    Der Flugzeugbauer Airbus startet ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm. Bis zu 5 Milliarden Euro will der Konzern dafür in den kommenden Jahren ausgeben. Die zurückgekauften Aktien sollen anschließend eingezogen werden. Damit will Airbus die Rendite für seine Aktionäre weiter stärken.

    Airbus

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    ISIN:NL0000235190WKN:938914
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    Erste Tranche umfasst bis zu 800 Millionen Euro

    Die erste Phase des Programms beginnt am 9. November 2026 und läuft bis zum 23. Dezember 2026. In diesem Zeitraum will Airbus Aktien im Wert von bis zu 800 Millionen Euro zurückkaufen. Wie viele Anteile der Konzern tatsächlich erwirbt, hängt von den jeweiligen Marktbedingungen ab.

    Airbus hat ein unabhängiges Finanzinstitut mit der Durchführung der ersten Tranche beauftragt. Dieses entscheidet eigenständig über den Zeitpunkt der Käufe. Der Konzern nimmt darauf keinen direkten Einfluss.

    Programm läuft bis 2029

    Das gesamte Rückkaufprogramm soll spätestens am 31. Juli 2029 abgeschlossen sein. Airbus plant, die Aktienkäufe in mehreren Tranchen umzusetzen. Grundlage dafür ist ein Beschluss des Verwaltungsrats, den das Unternehmen im Rahmen seines Business Updates am 21. Juli 2026 angekündigt hatte.

    Die Aktionäre hatten dem Verwaltungsrat bereits auf der Hauptversammlung am 14. April 2026 die Erlaubnis erteilt, bis zu 10 Prozent des ausgegebenen Grundkapitals zurückzukaufen. Die Umsetzung des Programms setzt die fortlaufende Zustimmung der Aktionäre voraus.

    Mit dem Rückkauf und der anschließenden Einziehung der Aktien reduziert Airbus die Zahl der ausstehenden Anteile. Dadurch kann sich der Gewinn je Aktie erhöhen. Das Programm steht allerdings unter dem Vorbehalt der Marktbedingungen und muss die geltenden europäischen Vorschriften einhalten.

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    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 200,2EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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