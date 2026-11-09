Kupfer-Schock! China geht das Metall aus – und Trump sitzt auf den Vorräten
China kämpft mit Engpässen
China kämpft mit Kupferknappheit und Rekordprämien, während die USA riesige Vorräte horten. Trumps Zollpolitik verschärft die Lage am Kupfermarkt.
- China verzeichnet Kupfermangel und Rekordprämien
- US-Zollängste lenken Kupfer in große Lager
- Citi senkt trotz Kupfermangels die Preisprognose
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Auf dem weltweiten Kupfermarkt zeichnet sich eine gefährliche Schieflage ab. China, der größte Kupferverbraucher der Welt, kämpft mit einer massiven Angebotsverknappung. Gleichzeitig lagern in den USA riesige Mengen des begehrten Industriemetalls. Die Folgen sind Rekordaufschläge und wachsende Nervosität an den Rohstoffmärkten.
Der sogenannte Yangshan-Kupferaufschlag, ein wichtiger Indikator für die Nachfrage nach importiertem Kupfer in China, kletterte am Montag auf ein Rekordhoch von 230 US-Dollar je Tonne. Am Freitag hatte er noch bei 217,50 US-Dollar gelegen. Auch die inländischen Prämien erreichten extreme Höhen. Am Freitag mussten Käufer zeitweise einen Rekordaufschlag von 2.615 Yuan je Tonne gegenüber den Kupfer-Futures bezahlen.
China geht das Kupfer aus
Die Lagerbestände an der Shanghai Futures Exchange brachen vergangene Woche um mehr als 24 Prozent auf nur noch 33.848 Tonnen ein. Das ist der niedrigste Stand seit Januar 2024. Hinter der Verknappung stehen unter anderem Produktionsprobleme chinesischer Kupferschmelzen. Im Oktober sank die Produktion von raffiniertem Kupfer um 3,03 Prozent auf rund 1,09 Millionen Tonnen.
Besonders bemerkenswert: Die Engpässe entstehen trotz einer vergleichsweise schwachen chinesischen Kupfernachfrage.
Trump sorgt für eine gefährliche Schieflage
Ein wesentlicher Grund liegt in den USA. Die Aussicht auf neue Importzölle für raffiniertes Kupfer hat Händler dazu veranlasst, gewaltige Metallmengen nach Amerika umzuleiten. Mittlerweile befinden sich fast 70 Prozent der an den drei wichtigsten Metallbörsen erfassten Kupferbestände in COMEX-Lagerhäusern. Einschließlich weiterer US-Lagerbestände an der London Metal Exchange steigt der amerikanische Anteil auf fast 90 Prozent. China kommt dagegen nur noch auf rund drei Prozent.
Nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen wachsen allerdings die Zweifel, ob Trump seine geplanten Kupferzölle tatsächlich durchsetzen kann.
Citi warnt vor fallenden Kupferpreisen
Trotz der angespannten Versorgungslage ist eine weitere Preisrallye keineswegs sicher. Die US-Großbank Citi senkte ihre Kupferpreisprognose für die kommenden drei Monate von 14.500 auf 13.300 US-Dollar je Tonne. Neben den Zollrisiken belasten Zweifel am Tempo des KI-Ausbaus die Nachfrageerwartungen. Kupfer wird unter anderem für Stromnetze, Rechenzentren und Elektroautos benötigt.
Für Anleger entsteht damit eine ungewöhnliche Situation: Während in China akuter Kupfermangel herrscht, könnte eine Lockerung der amerikanischen Zollpolitik plötzlich gewaltige Metallmengen wieder auf den Weltmarkt bringen.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
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