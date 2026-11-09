Nvidia-Kurs sackt vorbörslich ab wegen Konzernchef-Affäre
AKTIE IM FOKUS
- Spionageverdacht belastet Nvidia-Aktie stark
- Huang gesteht Affäre mit mutmaßlicher Spionin ein
- Citigroup setzt US-Aktien und Techwerte auf neutral
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Erholung im US-Technologiesektor von den Turbulenzen wegen des demokratischen Wahlsiegs droht am Montag wegen Nvidia gleich wieder ein Dämpfer. Bei dem KI-Chipriesen trübt eine Affäre des Konzernchefs Jensen Huang das Bild wegen Mutmaßungen, dass es sich dabei um eine Spionin gehandelt haben soll. Die Nvidia-Aktien verloren außerbörslich zeitweise sechs Prozent an Wert, zuletzt waren es dann noch mehr als vier Prozent.
Die US-Futures für die technologielastige Nasdaq-Börse wurden nach deren Freitagserholung am Montag zeitweise auch ins Minus gedrückt. Dieses konnte aber zuletzt weitgehend wieder ausgeglichen werden. Für den Dow Jones Industrial liegt die Indikation derweil klar im Plus.
Nach mehrwöchigen Gerüchten hat Huang eine Affäre mit einer Frau eingestanden, die mittlerweile in mehreren Medienberichten als mutmaßliche chinesische Spionin bezeichnet wurde. Der Verwaltungsrat hat eine Untersuchung der Sache eingeleitet. In einer ersten Stellungnahme teilte das Gremium mit, es gebe keinen Grund zu der Annahme, dass die nationale Sicherheit oder Unternehmensgeheimnisse gefährdet worden seien.
Analyst Stacy Rasgon von Bernstein Research sprach am Montag in einem ersten Kommentar davon, unabhängig vom Wahrheitsgehalt sei die Vorstellung, dass der Nvidia-Chef zum Ziel einer Spionageaktion geworden sein könnte, erst einmal beunruhigend. Er wolle über das Privatleben von Huang kein Urteil fällen, doch die Argumente wirkten bislang auf ihn eher aufgebauscht. Auf Nvidia werfe die Angelegenheit aber sicherlich ein sehr schlechtes Licht.
Die Nachrichten treffen den Technologiesektor zur Unzeit, denn eigentlich suchen Anleger bei KI-Werten nach Halt nach dem Einbruch, der nach den US-Zwischenwahlen von der Angst vor mehr KI-Regulierung ausgelöst worden war. Strategen der Citigroup nahmen die daraus resultierende Unsicherheit am Montag zum Anlass, um ihr bislang positives Votum für US-Aktien im Allgemeinen und für globale Technologiewerte mit nun neutralen Einschätzungen aufzugeben.
Die Experten der US-Bank bleiben zwar konstruktiv gestimmt für KI-Aktien. Bevor ein "Overweight" wieder gerechtfertigt sei, wollten sie eine Zeit abwarten, in der die Positionierungen wieder bereinigter seien und die Stimmung wieder stabiler. In der Zwischenzeit sehen sie Potenzial in europäischen Aktien außerhalb Großbritanniens, deren Votum sie auf "Overweight" erhöhten./tih/gl/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,55 % und einem Kurs von 158,2 auf Tradegate BSX (09. November 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +89,39 %/+152,53 % bedeutet.
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Update Herbst 2026
Grüße
LRS
Dividendenstatistik Oktober 2026 im Gesamtjahr 14,3% über Vorjahr – im Oktober 18,4%
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/za.png African Rainbow M.
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Ares Capital
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Bangkok Life
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Best Buy
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Capital Soutwest
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Coca Cola
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Devon
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Eastman
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Gilead
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Illinois Tool Works
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Iron Mountain
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Kimberly & Clark
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Krung Thai Bank@Rastelly: da ist sie :)
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png LTC
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Main Street
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Medical Properties
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nz.png NZX
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nz.png Port of Tauranga
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png PTT
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Republic Service
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nz.png Seeka
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Smith & Wesson
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Thanachart C.
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Vici
Die Krung Thai Bank hat dieses Jahr im Oktober bezahlt – zwei Monate früher als letztes Jahr. Deshalb das deutliche plus ggü. dem Vorjahr. Der Betrag wird mir im Dezember fehlen. Die kleineren Käufe und Dividenden werden das nicht auffangen.
@Timburg: stimmt. Aber die thail. Börse hatte auch einiges nachzuholen. Gefühlt war zwischen 2019 und 2025 stillstand. Und wenn Rastelly und Du im Januar den Markt vor Ort analysiert, bin ich mehr als neidisch – du musst auf jeden Fall Bilder teilen :)
Aktiendepot – Update Oktober 2026
Der „goldene Oktober“ ist nun auch schon wieder Geschichte. Nachfolgend hiermit mein Oktober-Update, wo ich auswerte, ob es auch in meinem Depot so vielversprechend zuging:
Dividendenübersicht
Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten 10 Monate nach den letzten Zahlungseingängen für Oktober:
Hinweis: Der aufgeführte Betrag von Intel ist nach Verkauf aus der Gesamtsumme des investierten Kapitals bereits herausgerechnet!
Zukäufe/Verkäufe 2026
Auch zum Monatsbeginn Oktober gab es direkt wieder ein weiterer Zukauf, aber wie (fast) immer keine Verkäufe (einzige Ausnahme bisher war der Verkauf von Intel).
Zum 01.10.26 wanderten hierbei 30 Novo Nordisk-Aktien in meinen Aktienbestand zum Preis von je 33,33 € bzw. einem Gesamtpreis in Höhe von 1.007,30 € (inkl. 7,40 € Ordergebühren):
Bis auf Pernod Ricard, welche einen minimalen Kursrückgang gegenüber dem Vormonatsvergleich aufweisen, konnten alle weiteren Nachkäufe des laufenden Jahres ihre Kurswerte erfreulicherweise gegenüber der letzten Auswertung hochschrauben.
Neue Rekordstände auf allen Ebenen
Auch wenn der ein oder andere mein Aktiendepot eher belächelt und meine monatlichen Updates „unterhaltsam“ findet, bin ich mit meiner persönlichen Entwicklung im Depot sehr zufrieden. Pünktlich zum Monatsabschluss wurde zudem nochmals ein neues Rekordhoch erreicht:
Das Aktiendepot ist zudem ja auch nur ein Teilbereich meines bzw. unseres Gesamtvermögens. Hier stehen auch alle weiteren Parameter auf Rekordstand (= Gesamtvermögen auf Grundlage des investierten Kapitals; Gesamtvermögen nach Auswertung der tatsächlichen Depotstände und natürlich der gesamten Dividenden- und Ausschüttungserträge – egal ob auf Monats- oder Jahresbasis). Das Gesamtvermögen wächst außerdem in Rekordgeschwindigkeit. Hier macht sich mehr und mehr der Zinses-Zins-Effekt bemerkbar (u.a. auch, dass es wieder „gute“ Zinsen auf Tages- und Festgeld bzw. meine Sparbriefe gibt – hier hatte ich bei meiner Erstellung meines Mission-Börsenmillionär-Plans vor 5 Jahren keinerlei Zinsen mit einkalkuliert).
Stand der Zielerreichung meiner gesetzten Ziele für das Börsenjahr 2026
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
= 3.719,89 € / 4.300 € (= 86,51 %)
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
= 3,92 % / 5 % (= 78,4 %)
Das Depot hält weiterhin den Kurs und die Zielerreichungen liegen alle im Soll!
Bis zu den nächsten Depotupdates weiterhin allen viel Erfolg!