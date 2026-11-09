Spritpreise sinken - E10 im Tagesschnitt unter 2 Euro

Benzin hatte schon am Freitag und Samstag im bundesweiten Schnitt unter der 2-Euro-Marke gelegen. Am Sonntag waren beide Kraftstoffe laut ADAC minimal teurer als am Samstag. Eine Trendwende zeigt sich bisher aber nicht: Erste Zahlen vom Montagvormittag vom Portal Tankerkönig deuten leicht nach unten. In diese Richtung weist auch der Ölpreis, der am Montag niedriger in den Handel gestartet ist. Hintergrund sind Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Kriegs zwischen den USA und Iran.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Superbenzin der Sorte E10 kostet wieder weniger als 2 Euro. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Sonntags wurden laut ADAC 1,996 Euro pro Liter verlangt. Das waren 7,6 Cent weniger als eine Woche zuvor. Auch Diesel verbilligte sich, allerdings nur um 4,1 Cent auf 2,241 Euro pro Liter.

Einen Monat lang meist abwärts



Der Preis für E10 ist im vergangenen Monat meist gefallen. Am 8. Oktober hatte ein Liter im bundesweiten Tagesdurchschnitt laut ADAC noch 2,140 Euro gekostet - also gut 14 Cent mehr als am Sonntag. Bei Diesel ist keine entsprechende Bewegung zu beobachten: Am 8. Oktober war der Kraftstoff mit 2,242 Euro pro Liter praktisch gleich teuer wie aktuell.

Damit ist Diesel inzwischen 24,5 Cent teurer als E10. Das ist einer der höchsten Werte aller Zeiten. Nur im April und während des ersten Tankrabatts 2022 war der Unterschied zeitweilig größer. Der Tankrabatt 2022 hatte Diesel allerdings schwächer verbilligt als Benzin - damals also zum großen Unterschied beigetragen. Der aktuelle Tankrabatt senkt die Steuern auf beide Kraftstoffsorten um rund 17 Cent pro Liter.

Diesel wird niedriger besteuert als Benzin. Daher ist der Kraftstoff in normalen Zeiten billiger als E10. Oft liegt dieser Abstand um 15 Cent. Diesel ist allerdings krisenanfälliger als Benzin - auch deswegen, weil Deutschland mehr fertigen Kraftstoff importiert.

Die Preise können je nach Region und Uhrzeit deutlich schwanken. Am günstigsten tankt es sich seit Einführung der 12-Uhr-Regel am späteren Vormittag. Wer nach besonders günstigen Tankstellen suchte, konnte am Montagvormittag in vielen Regionen Angebote für nur etwas mehr als 1,80 Euro pro Liter finden - vereinzelt sogar für weniger als 1,80./ruc/DP/nas



