JPMORGAN stuft Argenx auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 950 Euro auf "Overweight" belassen. Die Übernahme des bisherigen Forschungspartners Unnatural Products mache strategisch Sinn für den Antikörperspezialisten, schrieb Richard Vosser am Montag. Er stärke gerade die Entwicklung im Bereich oraler Therapien./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,57 % und einem Kurs von 853EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 10:46 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 950
Kursziel alt: 950
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 950
Kursziel alt: 950
Währung: EUR
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