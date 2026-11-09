JPMORGAN stuft Argenx auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 950 Euro auf "Overweight" belassen. Die Übernahme des bisherigen Forschungspartners Unnatural Products mache strategisch Sinn für den Antikörperspezialisten, schrieb Richard Vosser am Montag. Er stärke gerade die Entwicklung im Bereich oraler Therapien./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,57 % und einem Kurs von 853EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 10:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 950

Kursziel alt: 950

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

