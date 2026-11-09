Die Geschichte von South Park wird in einer Ausstellung präsentiert

DENVER, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Am 6. Dezember eröffnet das Colorado History Museum eine neue Ausstellung über die Entstehung von South Park und die historische Bedeutung der Serie. South Park: Handmade in Colorado erzählt die Geschichte der Serie und ihrer Schöpfer Trey Parker sowie Matt Stone und vereint Materialien aus der Produktion wie Konzeptzeichnungen, Originaldrehbücher, Produktionsstoryboards, Figurenentwürfe und vieles mehr.

Die Serie South Park, die im August 2027 ihr 30-jähriges Jubiläum feiert, geht auf zwei Freunde zurück, die an der Filmhochschule der CU Boulder Filme drehten und sich dabei von Menschen und Orten in ihrer Umgebung inspirieren ließen. Im Laufe ihrer Karrieren entwickelten sie einen unverwechselbaren Humor sowie eine eigene Erzählweise, die sie von Colorado über Hollywood und den Broadway zurück nach Red Rocks und Casa Bonita geführt hat.

Die Comedy-Central-Serie South Park wird mittlerweile in mehr als 130 Ländern ausgestrahlt, wurde mit sechs Primetime Emmy Awards sowie einem Peabody Award ausgezeichnet und in die Television Academy Hall of Fame aufgenommen. Die fast 350 Folgen der Serie dienen als Zeitkapsel und dokumentieren zahlreiche Themen und Ereignisse aus der Popkultur sowie dem Zeitgeschehen der vergangenen drei Jahrzehnte.

Um South Park: Handmade in Colorado zu gestalten, ging History Colorado eine Partnerschaft mit South Park Digital Studios ein und erhielt dadurch exklusiven Zugang zu den umfangreichen Archiven des Studios. Anhand von Berichten aus erster Hand und nie zuvor gezeigten Exponaten beleuchtet die Ausstellung die Inspirationsquellen und kreativen Projekte von Parker und Stone, von South Park bis The Book of Mormon und Team America: World Police bis hin zu ihren Konzerten in Red Rocks und der Restaurierung der legendären Casa Bonita.

Zu den Höhepunkten der Ausstellung gehören:

Originale Ausschnitte aus Tonpapier, die für die Pilotfolge von South Park verwendet wurden

verwendet wurden Originalskizzen, Drehbücher und Zeichnungen, die zur Erstellung der Fernsehserie verwendet wurden

Ein Filmdrehbuch, eine Serienbibel, Eintrittskarten für die Weltpremiere und Papierfiguren aus South Park: Bigger, Longer & Uncut

Puppen aus Team America: World Police

Kleider, die Parker und Stone bei den Academy Awards 2000 trugen

Kunstwerke, Kostüme und Requisiten von den Red Rocks-Konzerten zum 25-jährigen Jubiläum von South Park

Kostüme und Requisiten aus The Book of Mormon

Vintage-Artikel

Fotogelegenheiten

South Park: Handmade in Colorado öffnet am 6. Dezember 2026 im preisgekrönten Colorado History Museum. Der Besuch der Ausstellung ist im Preis der regulären Eintrittskarten enthalten, die im Voraus online erhältlich sind. Für den Besuch der Ausstellung South Park: Handmade in Colorado ist eine feste Einlasszeit erforderlich. Der Eintritt ist für Mitglieder von History Colorado und Kinder bis einschließlich 18 Jahre immer frei. Mitglieder von History Colorado sind eingeladen, die Ausstellung als Erste am 5. Dezember 2026 zu besuchen. Das Colorado History Museum ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.