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    THE 50 BEST VINEYARDS VERÖFFENTLICHT DIE RANGLISTE DER PLÄTZE 51-100 FÜR 2026

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    LONDON, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- The 50 Best Vineyards gibt vor der offiziellen Preisverleihung am 18. November in Santiago de Chile die diesjährigen Weingüter auf den Rängen No.51 bis No.100 bekannt. Die erweiterte Liste präsentiert führende Weintourismusziele aus 20 Reisezielen auf sechs Kontinenten, die von The 50 Best Vineyards Academy, einem weltweiten Gremium aus mehr als 700 Wein- und Reiseexperten, gewählt wurden.

    The 50 Best Vineyards reveals the extended 51-100 list for 2026, spanning six continents and 36 wine regions.

    • Die Rangliste der Plätze 51-100 umfasst Weingüter aus 36 Weinregionen weltweit
    • 34 der Weinberge befinden sich in Europa, gefolgt von fünf in Südamerika, fünf in Nordamerika, vier in Ozeanien sowie jeweils einem in Afrika und Asien
    • Es gibt 17 neue Einträge aus 15 verschiedenen Weinregionen
    • 12 Weingüter kehren als Wiedereinsteiger in die Rangliste zurück

    Die vollständige Liste 51-100 finden Sie hier.

    Europa dominiert die Liste der Plätze 51-100 mit 34 Weingütern, darunter 13 Neueinsteiger. Frankreich führt mit 14 vertretenen Weingütern, acht davon sind neu in der Rangliste. Darunter befindet sich Château & Domaine de Briante in Beaujolais (No.51), der höchste Neueinsteiger.

    Weingüter in Portugal und Italien sichern sich jeweils vier Plätze, darunter der Neueinsteiger G.D. Vajra in Barolo (No.58). England verzeichnet drei Einträge aus Sussex, während das georgische Château Mukhrani in Kartli (No.55) den größten Aufstieg unter den zurückkehrenden Weingütern erzielt und 20 Plätze gutmacht. Zu den Neuzugängen gehören auch Sauska in Tokaj (No.74) sowie Santo Wines in Santorini (No.100).

    Südamerika verzeichnet zwei Neuzugänge mit Susana Balbo Wines in Mendoza (No.80) und Haras de Pirque im chilenischen Maipo-Tal (No.84). Die Vereinigten Staaten verzeichnen mit vier vertretenen Weingütern ihr bisher stärkstes Ergebnis. Kanada ist durch Mission Hill Family Estate im Okanagan Valley (No.69) vertreten.

    Ozeanien ist mit vier Weingütern in Australien und Neuseeland vertreten. Weingüter in Afrika und Asien sichern sich jeweils einen Platz auf der diesjährigen Liste, Babylonstoren in Franschhoek (No.89) und Silver Heights in Helan (No.94).

    Rikki Tidball, Geschäftsführende Direktorin für Auszeichnungen & Rankings von The 50 Best Vineyards, erklärt: „Die Weingüter auf der diesjährigen Rangliste der Plätze 51-100 zeigen, dass erstklassiger Weintourismus überall auf der Welt zu finden ist. Von historischen Häusern in der Champagne und in Bordeaux bis hin zu wegweisenden Weinbergen in China sowie Georgien vermitteln diese Reiseziele den Besuchern ein eindrucksvolles Gefühl für die Besonderheiten des jeweiligen Ortes und bieten zugleich herausragende Gastfreundschaft."

    Die Bekanntgabe von The 50 Best Vineyards 2026 kann am 18. November über die Social-Media-Kanäle von The 50 Best Vineyards verfolgt werden.

    Medienzentrum:
    https://mediacentre.the50.com/

    The 50 Best Vineyards 2026 Logo

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    THE 50 BEST VINEYARDS VERÖFFENTLICHT DIE RANGLISTE DER PLÄTZE 51-100 FÜR 2026 LONDON, 9. November 2026 /PRNewswire/ - The 50 Best Vineyards gibt vor der offiziellen Preisverleihung am 18. November in Santiago de Chile die diesjährigen Weingüter auf den Rängen No.51 bis No.100 bekannt. Die erweiterte Liste präsentiert führende …
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