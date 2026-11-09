Kühlregale gehackt – Cyberkrieg 2.0! Alarm für SAP, Sekur Private Data, Oracle, ServiceNow und Integrated Quantum Technologies

Sabotage im Supermarkt! Eine beispiellose Welle von Cyberangriffen auf industrielle Kühlsysteme erschüttert derzeit den Lebensmitteleinzelhandel in Europa und den USA. Unbekannte Hacker nutzten gezielt Sicherheitslücken in internetfähigen Temperaturreglern aus, um Kühl- und Gefrieranlagen aus der Ferne in den Heizmodus zu versetzen. In Hunderten von betroffenen Filialen stiegen die Temperaturen dramatisch auf bis zu 50 Grad Celsius an. Zerstört wurden dabei vor allem riesige Mengen an Lebensmitteln, da Frische- und Tiefkühlwaren in Massen unbrauchbar wurden und entsorgt werden mussten. Neben dem gigantischen Warenverlust litten auch die technischen Komponenten massiv: Durch die extreme Hitze schmolzen Anlagenteile, Kühlsysteme wurden irreparabel beschädigt und vereinzelt brachen sogar Schwelbrände aus. Ebenso geriet die Infrastruktur französischer Blutbanken ins Visier, glücklicherweise griffen dort jedoch rechtzeitig die Alarmsysteme. Um solche hybriden Angriffe künftig zu verhindern, fordern staatliche Cybersicherheitsbehörden wie das FBI und das BSI ein radikales Umdenken der Betreiber. Staaten können regulative Vorgaben machen, um die sensible Betriebstechnik strikt vom öffentlichen Internet zu trennen und sensible Netzwerke zu isolieren. Zudem müssen Unternehmen verpflichtet werden, veraltete Hardware ohne Update-Garantie konsequent auszutauschen. An der Börse hinterlassen diese Attacken bereits spürbare Spuren, da bei betroffenen Handelsriesen wie Carrefour oder Ahold Delhaize Schäden in zweistelliger Millionenhöhe auflaufen. Langfristig zwingt die Bedrohung die Märkte dazu, das erhebliche finanzielle Risiko unzureichend gesicherter Lieferketten und Infrastrukturen völlig neu einzupreisen. Die Börse wurde wieder schmerzlich n die Cyber-Attacken der letzten Monate erinnert. Anleger sollten nach Schutzwällen für ihre Wertpapierdepots Ausschau halten.

Blackout-Gefahr und Lebensmittel – Empfindliche Ökosysteme auf dem Cyber-Prüfstand

Der strategische Wandel im Cyberkrieg hin zu kritischen Sektoren wie der Lebensmittel- und Energieversorgung beruht auf dem Kalkül, maximale gesellschaftliche Unruhe zu stiften. Das Problem: Unternehmen haben die Kontrolle kritischer Einheiten zu Gunsten von Remote-Wartung an Drittfirmen übergeben. Durch die Digitalisierung der Betriebstechnik und die massenhafte Vernetzung von Steuerungssystemen ist eine gigantische, oft unzureichend geschützte Angriffsfläche entstanden. Während klassische Spionage auf Daten abzielt, wollen die Akteure der hybriden Kriegsführung heute die physische Realität der Bürger spürbar destabilisieren. Dass diese Verwundbarkeit real ist, unterstreicht eine Studie des Food and Agriculture Information Sharing and Analysis Center (Food and Agriculture ISAC). Demnach stieg die Zahl der Cyberangriffe auf Lebens- und Genussmittelhersteller im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum drastisch um 62 % an. Neben den Blackout-Simulationen in Hannover reagieren auch andere Akteure in Europa und den USA mit Resilienz-Tests und Infrastruktur-Notfallerprobungen.