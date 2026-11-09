Merck & Co: Aktie nach Kursverdopplung knapp unter Dreijahreshoch

Am 6. November 2026 schloss die Merck-&-Co-Aktie bei 131,68. Damit liegt sie lediglich 1,73 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch und rund 100,12 Prozent über dem Tiefpunkt. Die jüngsten Rücksetzer haben den Kurs somit nicht nachhaltig aus der Nähe der oberen Handelsspanne verdrängt. Ein neuer Höchststand steht allerdings noch aus.

Die Merck-&-Co-Aktie hat in den vergangenen drei Jahren einen ausgeprägten Trendwechsel vollzogen. Nach dem Anstieg auf 124,00 im Juni 2024 geriet der Kurs deutlich unter Druck. Am 14. Mai 2025 erreichte er mit 65,80 sein Dreijahrestief. Anschließend stabilisierte sich die Aktie zunächst, bevor im Herbst eine kräftige Erholung einsetzte. Diese führte am 25. August 2026 zum Dreijahreshoch bei 134,00. Seither prägen größere Schwankungen auf hohem Niveau das Chartbild.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie bestätigt positiven Trend

Der einfache Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 111,09. Der aktuelle Schlusskurs notiert damit 18,53 Prozent über der 200-Tage-Linie. Dieser deutliche Abstand unterstreicht die langfristig positive charttechnische Lage. Zugleich ist der Puffer groß: Selbst eine spürbare Korrektur würde nicht unmittelbar einen Bruch dieser Trendmarke bedeuten.

Diese Unterstützungen und Widerstände zählen

Eine erste Unterstützungszone liegt zwischen 126,14 und 128,18, wo zuletzt mehrfach Schlusskurse verzeichnet wurden. Darunter rückt der Bereich von 124,14 bis 124,70 als mehrfach bestätigte Auffangzone in den Blick. Auf der Oberseite bildet die Spanne von 133,42 bis 134,00 den entscheidenden Widerstand. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde die seit August laufende Konsolidierung nach oben auflösen.

Die Aktie von Merck & Co erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 10,54 %. Über 5 Jahre lag sie bei 12,99 %, über 10 Jahre bei 8,85 %.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck & Co Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.