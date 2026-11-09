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    Gea trotzt mäßigen Zahlen - Stabilisierung nach Gewinnmitnahmen

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Gea-Aktien drehen nach Verlusten leicht ins Plus
    • Starker Auftragseingang gleicht schwächeren Umsatz aus
    • Gea hält an Jahreszielen trotz Umsatzdämpfer fest
    AKTIE IM FOKUS - Gea trotzt mäßigen Zahlen - Stabilisierung nach Gewinnmitnahmen
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim Anlagenbauer Gea hat der Schrecken über mäßige Quartalszahlen am Montag nicht lange angehalten. Nach zunächst weiteren Gewinnnmitnahmen legten die Aktien zuletzt um 0,2 Prozent zu auf 69,50 Euro und schafften es wieder über die für den kurzfristigen Trend wichtige 21-Tage-Linie. Am Donnerstag hatten sie mit 70,85 Euro ein Rekordhoch erreicht. Mit einem Plus von rund 20 Prozent seit Jahresbeginn haben sie mehr als dreimal so stark zugelegt wie der deutsche Leitindex Dax .

    Gea blieb mit seinem Umsatzwachstum etwas hinter den Expertenerwartungen zurück, berichtete aber einen starken Auftragseingang und bestätigte die Jahresziele.

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    Der Auftragseingang sei das Highlight des Zwischenberichts, kommentierte Analyst Akash Gupta von der US-Bank JPMorgan. Zwar hätten Umsatz und operatives Ergebnis die Schätzungen etwas verfehlt. Die Nachfrage sei aber gut, und an den Erwartungen des Marktes dürfte sich letztlich kaum etwas ändern. Pierre-Yves Gauthier von der Baader Bank lobte die Auftragsentwicklung ebenfalls, auch wenn vor allem die großen Aufträge für die Überraschung gesorgt hätten./gl/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

    Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 69,55 auf Tradegate BSX (09. November 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der GEA Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 76,00EUR was eine Bandbreite von -3,74 %/+9,20 % bedeutet.





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