UBS stuft Schott Pharma auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma nach der angepassten Prognose des italienischen Wettbewerbers Stevanato von 27,00 auf 22,30 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Olivier Calvet überarbeitete seine Schätzungen für den deutschen Pharmazulieferer am Sonntag entsprechend und trägt dem Risiko einer geringeren Nachfrage nach Glasspritzen bis zum Geschäftsjahr 2027/28 Rechnung./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 10:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,45 % und einem Kurs von 21,00EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 11:37 Uhr) gehandelt.