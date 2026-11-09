GOLDMAN SACHS stuft IAG Pence auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für International Airlines Group von 500 auf 520 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen am Freitag nach dem Quartalsbericht der Airline-Holding an höhere Schätzungen, geringere Schulden und eine niedrigere Aktienanzahl an./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 18:59 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,21 % und einem Kurs von 5,334EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 11:26 Uhr) gehandelt.