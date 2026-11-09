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    Rheinmetall versuchen Erholung - Analystenziele weiter hoch

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall-Aktie stabilisiert sich nach starkem Kurssturz
    • Seit der Gewinnwarnung verlor die Aktie 21 Prozent
    • BofA nimmt Kaufvotum zurück, MWB rät zum Kauf
    AKTIE IM FOKUS - Rheinmetall versuchen Erholung - Analystenziele weiter hoch
    Foto: Aleksandr Fedosov - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rheinmetall haben am Montag zur Stabilisierung angesetzt und bis zu 2,5 Prozent gewonnen auf gut 833 Euro. Am Morgen waren die Papiere des Rüstungskonzerns mit fast 792 Euro noch auf einen weiteren Tiefststand seit Februar 2025 gefallen. Seit der Gewinnwarnung vom Mittwochabend hatten sie damit 21 Prozent verloren. Ihre Höchststände über 2.000 Euro je Aktie haben sie schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Zuletzt belief sich das Plus noch auf 0,7 Prozent.

    Die Reaktionen der Analysten auf den neuerlichen Vertrauensverlust waren harsch. Trotz vieler gestrichener Empfehlungen blieben die Experten mit ihren teils auch deutlich gesenkten Kurszielen aber meist noch klar über dem Xetra-Niveau.

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    Kein Erholungspotenzial signalisiert mit seinen 800 Euro indes der Experte Benjamin Heelan von der Bank of America, der am Montag sein Kaufvotum zurücknahm. Die Risiken für das kurzfristige Wachstum hätten weiter zugenommen, schrieb er. Er begründete dies mit weniger Dynamik im Artilleriebereich, geringerer Beschaffungsnachfrage und Preisrisiken. Heelan kappte seine Umsatzschätzungen bis 2030 und setzte einen geringeren Bewertungsmultiplikator an als bisher.

    Dagegen stufte Jens-Peter Rieck von MWB Research die Aktie hoch. Nach "einem der schwärzesten Handelstage für Rheinmetall" in der Vorwoche riet er bei unverändertem Kursziel von 1.050 Euro zum Kauf. Zuvor hatte er für Halten plädiert. Die Korrektur der Mittelfristziele hält er für eingepreist. Den Aktienkauf des Konzernchefs sieht er als Vertrauensbeweis./ag/ajx/jha/

    Rheinmetall

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    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 819,5 auf Tradegate BSX (09. November 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.274,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.650,00EUR was eine Bandbreite von +22,32 %/+101,83 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die 800-Euro-Marke, mögliche Stop-Loss-Effekte und Nachkäufe. Diskutiert wird, wie viel Auftragspotenzial bereits eingepreist ist und ob Verzögerungen sowie teure Kapazitätsausbauten Gewinne belasten. Thema sind auch mögliche Kürzungen der 2030-Ziele vor dem Kapitalmarkttag und das von der Deutschen Bank auf 1.650 Euro gesenkte Kursziel bei bestätigter Kaufempfehlung. Langfristige Auftragschancen stehen politischen Risiken gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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