GOLDMAN SACHS stuft Engie auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Engie von 30,40 auf 31,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel passte seine Schätzungen am Freitag an die Neunmonatszahlen des Versorgers an./agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 17:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENGIE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 24,63EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Ajay Patel

Analysiertes Unternehmen: Engie

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31,80

Kursziel alt: 30,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

