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    Vidac Pharma berichtet Topline-Ergebnisse der explorativen Phase-2b-Studie mit VDA-1102 bei aktinischer Keratose

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    Vidac Pharma berichtet Topline-Ergebnisse der explorativen Phase-2b-Studie mit VDA-1102 bei aktinischer Keratose
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    Klinische Daten und Bildgebung unterstützen die Weiterentwicklung von Vidacs topischer Prüftherapie

     

    London, Vereinigtes Königreich, 9. November 2026 / IRW-Press / Vidac Pharma Holdings Plc. (XETRA: T9G | ISIN: GB00BM9XQ619 | WKN: A3DTUQ), ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das Arzneimittel für onkologische und onkodermatologische Erkrankungen entwickelt, gibt Topline-Ergebnisse seiner randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Phase-2b-Studie zur Untersuchung von topischem VDA-1102 bei rasch proliferierender aktinischer Keratose (AK) bekannt.

     

    In die Studie wurden 39 Teilnehmer in Deutschland aufgenommen, die im Verhältnis 2:1 randomisiert wurden und über zwölf Wochen VDA-1102 oder Placebo erhielten. Untersucht wurden Veränderungen des Proliferationsmusters einer ausgewählten Markerläsion mittels konfokaler optischer Kohärenztomographie mit Linienfeldbeleuchtung (LC-OCT), ergänzt durch klinische Beurteilungen und Sicherheitsbewertungen. Der primäre Endpunkt war der modifizierte High-PRO-Score der Markerläsion in Woche 12.

     

    In der VDA-1102-Gruppe wurde eine Verschiebung hin zu niedrigeren modifizierten PRO-Graden beobachtet. Der Anteil der untersuchten Teilnehmer mit Markerläsionen des Grades III betrug zu Studienbeginn 76,9 % und in Woche 12 37,5 %, verglichen mit 46,2 % beziehungsweise 44,4 % in der Placebogruppe. In der Behandlungsgruppe wurden 12 von 18 messbaren Läsionen des Grades III in niedrigere Grade eingestuft. Zwei mit VDA-1102 behandelte Teilnehmer wiesen in Woche 12 einen modifizierten PRO-Score von null auf, gegenüber keinem Teilnehmer unter Placebo. Die geringe Stichprobengröße und fehlende Bewertungen in Woche 12 schränken die statistische Interpretation der Ergebnisse ein.

     

    Diese Verteilungen sind deskriptiv und beruhen auf unterschiedlichen Zahlen auswertbarer Teilnehmer zu Studienbeginn und in Woche 12. In der VDA-1102-Gruppe wurden keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse gemeldet. Bei drei mit VDA-1102 behandelten Teilnehmern traten nicht schwerwiegende Hautreaktionen auf, die als möglicherweise behandlungsbedingt eingestuft wurden. Vier von 26 mit VDA-1102 behandelten Teilnehmern brachen die Behandlung aufgrund unerwünschter Ereignisse oder mangelnder Verträglichkeit ab, verglichen mit einem von 13 Teilnehmern unter Placebo.

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    Verfasst von IRW Press
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