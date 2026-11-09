Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 09.11.26
Umsatzspitzenreiter
Foto: Arne Dedert - picture alliance/dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 09.11.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Nvidia Corporation (-5,19 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (+1,36 %), STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR) (+0,78 %), Siemens Energy (+2,41 %), Silber (+1,14 %).
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Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|DN7HBZ
|Long
|28,17
|505,57 Tsd.
|NASDAQ 100
|PM0PTU
|Long
|35,68
|142,21 Tsd.
|Silber
|FG9STZ
|Long
|4,07
|115,00 Tsd.
|DAX Performance
|DU96R3
|Long
|13,35
|103,83 Tsd.
|Circle Internet Group Inc. [Ordinary Shares - Class A]
|HM21N6
|Long
|3,15
|90,00 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Nvidia Corporation
|SU924F
|Long
|2,49
|1,72 Mio.
|DAX Performance
|BD8RG2
|Long
|14,46
|369,60 Tsd.
|Microsoft Corp.
|HS2RD4
|Long
|5,43
|95,40 Tsd.
|DAX Performance
|PJ9206
|Short
|-11,98
|62,16 Tsd.
|Silber
|VK720M
|Long
|4,00
|57,25 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR)
|
Bonus Garantie
|PM99HJ
|464,17 Tsd.
|Siemens Energy
|
Classic
|PL4ENR
|218,70 Tsd.
|EURO STOXX Banks Price Index
|
Bonus Garantie
|PC99JN
|108,64 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|PU99DD
|97,78 Tsd.
|STOXX Europe 600 Price Index (EUR)
|
Bonus Garantie
|PC9950
|97,72 Tsd.
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