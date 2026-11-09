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    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 09.11.26

    Umsatzspitzenreiter

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare
    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 09.11.26
    Foto: Arne Dedert - picture alliance/dpa

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 09.11.26 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Nvidia Corporation (-5,19 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (+1,36 %), STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR) (+0,78 %), Siemens Energy (+2,41 %), Silber (+1,14 %).

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    Long
    24.060,53€
    Basispreis
    20,13
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    × 15,00
    Hebel
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    Blatt
    Short
    27.439,36€
    Basispreis
    14,25
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    DAX Performance DN7HBZ Long 28,17 505,57 Tsd.
    NASDAQ 100 PM0PTU Long 35,68 142,21 Tsd.
    Silber FG9STZ Long 4,07 115,00 Tsd.
    DAX Performance DU96R3 Long 13,35 103,83 Tsd.
    Circle Internet Group Inc. [Ordinary Shares - Class A] HM21N6 Long 3,15 90,00 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Nvidia Corporation SU924F Long 2,49 1,72 Mio.
    DAX Performance BD8RG2 Long 14,46 369,60 Tsd.
    Microsoft Corp. HS2RD4 Long 5,43 95,40 Tsd.
    DAX Performance PJ9206 Short -11,98 62,16 Tsd.
    Silber VK720M Long 4,00 57,25 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR)
    Bonus Garantie
    		PM99HJ 464,17 Tsd.
    Siemens Energy
    Classic
    		PL4ENR 218,70 Tsd.
    EURO STOXX Banks Price Index
    Bonus Garantie
    		PC99JN 108,64 Tsd.
    EURO STOXX 50 Price Index
    Bonus Garantie
    		PU99DD 97,78 Tsd.
    STOXX Europe 600 Price Index (EUR)
    Bonus Garantie
    		PC9950 97,72 Tsd.
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    Verfasst von Markt Bote
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    Umsatzspitzenreiter Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 09.11.26 In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 09.11.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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