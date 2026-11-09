🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    EU-Kommission prüft weitere 45 Milliarden Euro für Ukraine

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Dombrovskis erwartet weitere EU-Hilfen für Kiew
    • Die Ukraine benötigt weitere 70 Milliarden Euro
    • Bisherige 90 Milliarden reichen für Kiew nicht aus
    EU-Kommission prüft weitere 45 Milliarden Euro für Ukraine
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis zeigt sich zuversichtlich, dass die Staatengemeinschaft die Ukraine mit weiteren Dutzenden Milliarden unterstützen wird. Die Ukraine brauche zusätzliche 70 Milliarden Euro - davon wolle die EU etwa zwei Drittel abdecken, sagte Dombrovskis am Rande eines Treffens mit den Finanzministern der Mitgliedstaaten in Brüssel.

    Konkret soll es um 45 Milliarden Euro gehen. "Wir arbeiten derzeit an den Optionen, die wir den Mitgliedstaaten später vorlegen werden", so der Politiker weiter. Er sei "vorsichtig optimistisch", dass eine Lösung gefunden und die zusätzlichen 45 Milliarden Euro bereitgestellt werden könnten.

    Selenskyj benötigt 70 Milliarden zusätzlich

    Die EU hatte der Ukraine im vergangenen Jahr 90 Milliarden Euro für die Jahre 2026 und 2027 bewilligt. Diese Summe reicht aber nicht aus: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte im Oktober von seinen Verbündeten in der Europäischen Union weitere 70 Milliarden Euro für das kommende Jahr, um im Abwehrkampf gegen die russischen Angreifer bestehen zu können. Er brauche das Geld "für die Verteidigung, für Waffen und für unsere Widerstandsfähigkeit", sagte er bei einem EU-Gipfeltreffen.

    Die Staats- und Regierungschefs hatten im Anschluss die EU-Kommission aufgefordert, einen Vorschlag zur Deckung des zusätzlichen Finanzierungsbedarfs vorzulegen. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte zuvor eine Aufstockung der Mittel für die Ukraine gefordert, aber keine Größenordnung genannt. Die EU-Staats- und Regierungschefs werden bei ihren kommenden Treffen voraussichtlich über zusätzliche Hilfen für Kiew beraten. Die nächste Zusammenkunft ist für Ende der Woche in Dublin geplant./rdz/DP/stk







    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    EU-Kommission prüft weitere 45 Milliarden Euro für Ukraine EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis zeigt sich zuversichtlich, dass die Staatengemeinschaft die Ukraine mit weiteren Dutzenden Milliarden unterstützen wird. Die Ukraine brauche zusätzliche 70 Milliarden Euro - davon wolle die EU etwa zwei …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     