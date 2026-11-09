EU-Kommission prüft weitere 45 Milliarden Euro für Ukraine

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis zeigt sich zuversichtlich, dass die Staatengemeinschaft die Ukraine mit weiteren Dutzenden Milliarden unterstützen wird. Die Ukraine brauche zusätzliche 70 Milliarden Euro - davon wolle die EU etwa zwei Drittel abdecken, sagte Dombrovskis am Rande eines Treffens mit den Finanzministern der Mitgliedstaaten in Brüssel.

Konkret soll es um 45 Milliarden Euro gehen. "Wir arbeiten derzeit an den Optionen, die wir den Mitgliedstaaten später vorlegen werden", so der Politiker weiter. Er sei "vorsichtig optimistisch", dass eine Lösung gefunden und die zusätzlichen 45 Milliarden Euro bereitgestellt werden könnten.