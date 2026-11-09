RBC stuft Nutrien auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Angesichts des näher rückenden Jahres 2027 sei die Ausgangslage für den Düngemittelkonzern gut, schrieb Analyst Andrew Wong in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:16 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:16 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 64,62EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 11:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Andrew Wong

Analysiertes Unternehmen: Nutrien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

