BERNSTEIN RESEARCH stuft Gea Group auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gea nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Market-Perform" belassen. Alles in allem habe der Anlagenbauer stark abgeschnitten, schrieb Benjamin Thielmann in seiner ersten Reaktion am Montag. Der Auftragseingang habe die Markterwartung übertroffen. Derweil habe der Gewinn je Aktie enttäuscht./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:10 / UTC
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Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 69,80EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.
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