RBC stuft ENI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eni von 28 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die starke Entwicklung der Produktion dürfte sich fortsetzen, schrieb Biraj Borkhataria in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er sieht daher mittelfristig das Potenzial, dass der Ölkonzern deutlich stärker wächst, als es die kommunizierten Ziele vorsehen. Aktienseitig müsse dies allerdings mit der Bewertung abgewogen werden./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 18:24 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 25,00EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 11:45 Uhr) gehandelt.



