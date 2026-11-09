Luft- und Raumfahrtwerte im Plus - OHB gewinnt deutlich hinzu

Auf Sicht von drei Monaten bleibt OHB trotz des heutigen Kurssprungs mit -13,50 % im Minus.

Im Luft- und Raumfahrtsektor steigen neben OHB auch Airbus, Leonardo und Thales. Der Raumfahrtkonzern verzeichnet dabei die stärksten Kursgewinne dieser Gruppe. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um -9,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,77 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei OHB auf +74,54 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,00 % geändert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von OHB?

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,94 %. Airbus notiert im Plus, mit +2,69 %. Leonardo notiert im Plus, mit +1,94 %. Lockheed Martin legt um +0,28 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,04 %.

Die Aktie von OHB erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 67,59 %. Über 5 Jahre lag sie bei 37,12 %, über 10 Jahre bei 26,73 %.

Informationen zur OHB Aktie

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,20 Mrd.EUR € wert.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,02 % 1 Monat +27,77 % 3 Monate -13,50 % 1 Jahr +104,47 %

Stand: 09.11.2026, 12:00 Uhr

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der OHB-Aktie von 156–160 auf rund 200 Euro bei hoher Volatilität. Vor den Q3-Zahlen am 12. November werden deutlich bessere Ergebnisse erwartet. Diskutiert werden zudem der 554-Mio.-Euro-Auftrag für Copernicus-Satelliten, dessen Margen und Beitrag zu den Wachstumszielen sowie der auf 2027 verschobene RFA-Erststart und mögliche Risiken für Fördermittel und Finanzierung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber OHB eingestellt.

OHB Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.