Opti Digital launcht NEXA, einen KI-gestützten Intelligence Layer

Der neue Intelligence Layer verbindet Signale innerhalb der Opti Digital Plattform und hilft Publisher-Teams dabei, relevante Themen zu priorisieren, die Performance besser zu verstehen und den nächsten besten Schritt zu identifizieren.

PARIS, FR / ACCESS Newswire / 9. November 2026 / Opti Digital, ein führendes AdTech-Unternehmen mit Spezialisierung auf die Optimierung von Publisher-Erlösen, gibt heute den Launch von NEXA bekannt. Der KI-gestützte Intelligence Layer wurde entwickelt, um Signale innerhalb der Opti Digital Plattform miteinander zu verbinden und Publisher-Teams dabei zu unterstützen, schneller fundierte Entscheidungen zu treffen.

Publisher-Teams arbeiten täglich mit Umsatzdaten, Bidder-Signalen, Veränderungen im Inventar, Traffic-Schwankungen, Alerts und Dashboards. Die Herausforderung besteht darin, diese Signale schnell genug miteinander zu verbinden, um zu verstehen, was sich verändert hat, welche Faktoren die Performance beeinflussen, was besondere Aufmerksamkeit erfordert und worauf sich Teams als Nächstes konzentrieren sollten.

Indem NEXA die Untersuchung von Performance-Veränderungen vereinfacht, unterstützt der Intelligence Layer Teams dabei, schneller von einem Signal zu einer fundierten Entscheidung zu gelangen.

Die erste für Kunden verfügbare Funktion von NEXA, NEXA AI Assistant, bringt dialogbasierte Analysen in die Monetarisierungs-Workflows von Publishern.

Zusammenhänge in der Monetarisierung erkennen

Mit NEXA AI Assistant können Nutzer Fragen zur Monetarisierungs-Performance in natürlicher Sprache stellen, Umsatzentwicklungen und Trends untersuchen, potenzielle Ursachen analysieren und auf Basis der innerhalb der Plattform verfügbaren Signale Empfehlungen für die nächsten Schritte erhalten.

„Publisher-Teams haben bereits Zugang zu einer großen Menge an Informationen. Die eigentliche Chance besteht darin, ihnen dabei zu helfen, diese Informationen miteinander zu verbinden und zu verstehen, was im jeweiligen Moment wirklich relevant ist", sagt Sébastien Moutte, Co-Founder und CSO von Opti Digital. „NEXA führt diese Signale zusammen, sodass Teams die Performance untersuchen, die Ursachen von Veränderungen besser verstehen und schneller und mit größerer Sicherheit den nächsten besten Schritt bestimmen können."