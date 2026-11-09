RBC stuft BP auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 720 Pence auf "Outperform" belassen. Biraj Borkhataria schaute in seinem am Montag vorliegenden Ausblick voraus auf den Kapitalmarkttag im Dezember. Das Vertrauen von Anlegern sei geschwunden, während die Ausgangslage für den Ölkonzern so gut sei wie nie zuvor. Das Konjunkturumfeld sei äußerst günstig und die Sanierung der Bilanz stehe kurz vor dem Abschluss./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 18:24 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 18:24 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 6,725EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Biraj Borkhataria
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7,2
Kursziel alt: 7,2
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Biraj Borkhataria
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7,2
Kursziel alt: 7,2
Währung: GBP
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