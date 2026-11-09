RBC stuft BP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 720 Pence auf "Outperform" belassen. Biraj Borkhataria schaute in seinem am Montag vorliegenden Ausblick voraus auf den Kapitalmarkttag im Dezember. Das Vertrauen von Anlegern sei geschwunden, während die Ausgangslage für den Ölkonzern so gut sei wie nie zuvor. Das Konjunkturumfeld sei äußerst günstig und die Sanierung der Bilanz stehe kurz vor dem Abschluss./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 18:24 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 6,725EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Biraj Borkhataria

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,2

Kursziel alt: 7,2

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7,20 £ , was eine Steigerung von +28,76% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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