RBC stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia vor Zahlen mit einem Kursziel von 330 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Srini Pajjuri verspricht sich laut seinem Ausblick vom Montag ein erneut starkes Quartal des Chipriesen. Der Nachfragertrend sei robust. In der Lieferkette zeichne sich ein starker Hochlauf der Produktion der "Vera Rubin"-Plattform ab. Es sei noch etwas zu früh, um die Auswirkungen potenzieller Moratorien für Rechenzentren beurteilen zu können./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:12 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:12 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,29 % und einem Kurs von 158,7EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Srini Pajjuri

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 330

Kursziel alt: 330

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 330,00 $ , was eine Steigerung von +86,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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