RBC stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia vor Zahlen mit einem Kursziel von 330 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Srini Pajjuri verspricht sich laut seinem Ausblick vom Montag ein erneut starkes Quartal des Chipriesen. Der Nachfragertrend sei robust. In der Lieferkette zeichne sich ein starker Hochlauf der Produktion der "Vera Rubin"-Plattform ab. Es sei noch etwas zu früh, um die Auswirkungen potenzieller Moratorien für Rechenzentren beurteilen zu können./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:12 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:12 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:12 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:12 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,29 % und einem Kurs von 158,7EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Srini Pajjuri
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 330
Kursziel alt: 330
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Srini Pajjuri
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 330
Kursziel alt: 330
Währung: USD
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