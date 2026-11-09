Allianz wieder Analysten-Top-Pick: Über 50% Kurspotenzial winken
Vor den Q3-Zahlen
Berenberg macht die Allianz zum Top-Pick unter Europas Versicherern. Das Kursziel von 684 Euro verspricht über 50 Prozent Luft nach oben, schon die Q3-Zahlen am 12. November könnten den Takt vorgeben.
- Berenberg kürt Allianz vor AXA zum Top-Favoriten
- 684 Euro Kursziel verspricht rund 52 Prozent Potenzial
- Sachversicherung wächst, Rückkäufe stärken Rendite
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Berenberg setzt wieder auf Allianz: Die Privatbank kürt den Münchner Versicherer erneut zu ihrem Favoriten unter den Kompositversicherern und stellt ihn damit vor den französischen Rivalen AXA. Analyst Michael Huttner bestätigt sein Kaufvotum samt Kursziel von 684 Euro. Gemessen am Xetra-Schlusskurs von 451,10 Euro vom vergangenen Freitag ergibt sich daraus ein Aufwärtspotenzial von rund 52 Prozent.
Den ersten Anstoß erwartet Huttner schon am 12. November. Mit den Zahlen zum dritten Quartal konkretisiert die Allianz traditionell ihre Gewinnprognose. Der Experte rechnet mit einem operativen Ergebnis von etwa 18,4 Milliarden Euro, also dem oberen Ende der bisherigen Spanne von 16,4 bis 18,4 Milliarden.
Das Herzstück bleibt jedoch das Sachversicherungsgeschäft. Die Allianz drückt ihre Kostenquote Jahr für Jahr um 0,3 Prozentpunkte, gibt die Ersparnis über günstigere Tarife an die Kunden weiter und gewinnt so Marktanteile. Seit 2017 wuchs die Sparte organisch um durchschnittlich 6 Prozent pro Jahr.
Knapp zwei Drittel entfallen auf Privatkunden und Mittelständler, wo Marke und Kosten zählen. Aus einem Umsatzplus von 4,6 Prozent jährlich auf Konzernebene wurden dank Aktienrückkäufen ein Gewinnwachstum je Aktie von 8 Prozent und ein Dividendenanstieg von mehr als 9 Prozent.
Über zehn Jahre gerechnet erzielten Aktionäre im Schnitt 17 Prozent Rendite pro Jahr, der europäische Versicherungsindex kam auf 14 Prozent. Größtes Risiko bleibt eine Herabstufung der Bonität. Schon eine Ratingstufe weniger würde die Solvenzquote um 11 Prozentpunkte drücken.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
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