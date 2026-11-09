Allianz wieder Analysten-Top-Pick: Über 50% Kurspotenzial winken

Berenberg macht die Allianz zum Top-Pick unter Europas Versicherern. Das Kursziel von 684 Euro verspricht über 50 Prozent Luft nach oben, schon die Q3-Zahlen am 12. November könnten den Takt vorgeben.

Berenberg setzt wieder auf Allianz: Die Privatbank kürt den Münchner Versicherer erneut zu ihrem Favoriten unter den Kompositversicherern und stellt ihn damit vor den französischen Rivalen AXA. Analyst Michael Huttner bestätigt sein Kaufvotum samt Kursziel von 684 Euro. Gemessen am Xetra-Schlusskurs von 451,10 Euro vom vergangenen Freitag ergibt sich daraus ein Aufwärtspotenzial von rund 52 Prozent. Den ersten Anstoß erwartet Huttner schon am 12. November. Mit den Zahlen zum dritten Quartal konkretisiert die Allianz traditionell ihre Gewinnprognose. Der Experte rechnet mit einem operativen Ergebnis von etwa 18,4 Milliarden Euro, also dem oberen Ende der bisherigen Spanne von 16,4 bis 18,4 Milliarden.