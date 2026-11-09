RBC stuft ASOS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Asos von 450 auf 460 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Richard Chamberlain hob in seiner am Montag vorliegenden Branchenanalyse margenbedingt seine Schätzungen für den britischen Online-Händler im Geschäftsjahr 2027 an./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 18:26 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 5,02EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



