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    RBC stuft Ahold Delhaize auf 'hold'

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    RBC stuft Ahold Delhaize auf 'hold'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 37 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Richard Chamberlain senkte in seiner am Montag vorliegenden Branchenanalyse seine Schätzungen für den niederländischen Handelskonzern. Er verwies dabei auf die Folgen eines Cyberangriffs, der die zuletzt besser als erwartete Dynamik in Europa mehr als aufzehre./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 18:26 / EST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:45 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 34,15EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Richard Chamberlain
    Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 36
    Kursziel alt: 37
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m




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    Verfasst von dpa-AFX Analysen
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