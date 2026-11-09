RBC stuft Hugo Boss auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Richard Chamberlain senkte in seiner am Montag vorliegenden Branchenanalyse zwar seine operativen Gewinnprognosen (Ebit) für den Modekonzern wegen dessen niedrigerer Zielsetzungen und einer gedämpften Verbrauchernachfrage. Das Kursziel bleibe aber unverändert angesichts der laufenden Übernahme durch Frasers./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 18:26 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 18:26 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 38,34EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.
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