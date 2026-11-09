Die nächste Finanzkrise kommt nicht von den Banken – sondern von hier?

Die Haushaltszahlen zeigen, wie stark sich die Lage verschärft hat. Das US-Defizit stieg binnen eines Jahres um zwölf Prozent auf 1,99 Billionen US-Dollar. Die Bruttozinskosten erreichten 1,36 Billionen US-Dollar. Die Nettozinszahlungen übersteigen inzwischen die Verteidigungsausgaben. Bei rund 40 Billionen US-Dollar Staatsschulden wird jede weitere Verteuerung der Kreditaufnahme zur Belastung.

Fast drei Milliarden US-Dollar Zinsen – jeden Tag. So viel kostet die USA inzwischen allein der Schuldendienst. Wie Fortune unter Berufung auf das US-Finanzministerium berichtet, erreichten die Nettozinszahlungen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 1,05 Billionen US-Dollar (rund 900 Milliarden Euro). VanEck-Chef Jan van Eck warnt deshalb vor einem gefährlichen Szenario: Die nächste US-Finanzkrise könnte nicht bei den Banken, sondern ausgerechnet in Washington beginnen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Ökonom Robin Brooks sieht im jüngsten Börsencrash einen entscheidenden Hinweis auf die Ursache der gestiegenen US-Zinsen. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen war zuvor um mehr als einen Prozentpunkt auf zeitweise über fünf Prozent geklettert – den höchsten Stand seit 24 Jahren.

Einige Marktbeobachter machten dafür die massiven Anleiheemissionen der Technologiekonzerne verantwortlich. Sie brauchen enorme Summen für neue KI-Rechenzentren. Brooks hält dagegen die ausufernde Staatsverschuldung für den entscheidenden Treiber. Als KI-Aktien vergangene Woche einbrachen, gaben die langfristigen Renditeerwartungen nicht entsprechend nach. Für ihn ist das ein Hinweis darauf, dass Anleger höhere Risikoaufschläge für amerikanische Staatsanleihen verlangen.

Auch van Eck sieht die Gefahr im Staatshaushalt. Wie Stocktwits berichtet, erwartet er, dass sich die USA durch Inflation von einem Teil ihrer Schuldenlast befreien werden. Anlegern empfiehlt er deshalb Gold und Bitcoin als Absicherung – ohne Garantie, dass diese Wette aufgeht.

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Gleichzeitig könnte der KI-Boom selbst an Kraft verlieren. Capital Economics erwartet, dass die Investitionen der Technologiekonzerne 2027 zwar noch steigen, 2028 aber um rund zehn Prozent zurückgehen. Chefökonomin Vicky Redwood prognostiziert, dass der S&P 500 bis Ende 2027 zwölf Prozent unter seinem aktuellen Niveau notieren könnte – und 17 Prozent unter dem Oktoberhoch. Technologieindizes könnten noch stärker fallen.

Eine schwere Rezession sagt Redwood nicht voraus. Für Anleger zeichnet sich dennoch eine riskante Kombination ab: Der KI-Investitionsboom verliert an Schwung, während Washington immer höhere Schulden finanzieren muss.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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