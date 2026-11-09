🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsStates 500 IndexvorwärtsNachrichten zu States 500

    Die nächste Finanzkrise kommt nicht von den Banken – sondern von hier?

    Nach dem Börsenblutbad

    1981 Aufrufe 1981 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach dem Börsencrash der vergangenen Woche schlägt VanEck-Chef Jan van Eck Alarm. Er sieht die Gefahr für die nächste Finanzkrise ausgerechnet dort, wo Anleger sie kaum vermuten.

    Für Sie zusammengefasst
    Nach dem Börsenblutbad - Die nächste Finanzkrise kommt nicht von den Banken – sondern von hier?
    Foto: Richard Drew - AP

    Fast drei Milliarden US-Dollar Zinsen – jeden Tag. So viel kostet die USA inzwischen allein der Schuldendienst. Wie Fortune unter Berufung auf das US-Finanzministerium berichtet, erreichten die Nettozinszahlungen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 1,05 Billionen US-Dollar (rund 900 Milliarden Euro). VanEck-Chef Jan van Eck warnt deshalb vor einem gefährlichen Szenario: Die nächste US-Finanzkrise könnte nicht bei den Banken, sondern ausgerechnet in Washington beginnen.

    Die Haushaltszahlen zeigen, wie stark sich die Lage verschärft hat. Das US-Defizit stieg binnen eines Jahres um zwölf Prozent auf 1,99 Billionen US-Dollar. Die Bruttozinskosten erreichten 1,36 Billionen US-Dollar. Die Nettozinszahlungen übersteigen inzwischen die Verteidigungsausgaben. Bei rund 40 Billionen US-Dollar Staatsschulden wird jede weitere Verteuerung der Kreditaufnahme zur Belastung.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    7.039,20€
    Basispreis
    4,57
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8.047,93€
    Basispreis
    4,52
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Ökonom Robin Brooks sieht im jüngsten Börsencrash einen entscheidenden Hinweis auf die Ursache der gestiegenen US-Zinsen. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen war zuvor um mehr als einen Prozentpunkt auf zeitweise über fünf Prozent geklettert – den höchsten Stand seit 24 Jahren.

    Einige Marktbeobachter machten dafür die massiven Anleiheemissionen der Technologiekonzerne verantwortlich. Sie brauchen enorme Summen für neue KI-Rechenzentren. Brooks hält dagegen die ausufernde Staatsverschuldung für den entscheidenden Treiber. Als KI-Aktien vergangene Woche einbrachen, gaben die langfristigen Renditeerwartungen nicht entsprechend nach. Für ihn ist das ein Hinweis darauf, dass Anleger höhere Risikoaufschläge für amerikanische Staatsanleihen verlangen.

    Auch van Eck sieht die Gefahr im Staatshaushalt. Wie Stocktwits berichtet, erwartet er, dass sich die USA durch Inflation von einem Teil ihrer Schuldenlast befreien werden. Anlegern empfiehlt er deshalb Gold und Bitcoin als Absicherung – ohne Garantie, dass diese Wette aufgeht.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt testen

     

    Gleichzeitig könnte der KI-Boom selbst an Kraft verlieren. Capital Economics erwartet, dass die Investitionen der Technologiekonzerne 2027 zwar noch steigen, 2028 aber um rund zehn Prozent zurückgehen. Chefökonomin Vicky Redwood prognostiziert, dass der S&P 500 bis Ende 2027 zwölf Prozent unter seinem aktuellen Niveau notieren könnte – und 17 Prozent unter dem Oktoberhoch. Technologieindizes könnten noch stärker fallen.

    Eine schwere Rezession sagt Redwood nicht voraus. Für Anleger zeichnet sich dennoch eine riskante Kombination ab: Der KI-Investitionsboom verliert an Schwung, während Washington immer höhere Schulden finanzieren muss.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    RedakteurGina Moesing
    Redakteurin für Nachrichten
    Mehr anzeigen
    Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe.
    Mehr anzeigen
    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Podcast "Börse, Baby!"



    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nach dem Börsenblutbad Die nächste Finanzkrise kommt nicht von den Banken – sondern von hier? Nach dem Börsencrash der vergangenen Woche schlägt VanEck-Chef Jan van Eck Alarm. Er sieht die Gefahr für die nächste Finanzkrise ausgerechnet dort, wo Anleger sie kaum vermuten.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     