Der EuroStoxx 50 stieg zur Mittagszeit um ein Prozent auf 6.234 Punkte und näherte sich damit wieder seinem Hoch seit Ende September vom Donnerstag. Die Experten der Citigroup sehen Potenzial in europäischen Aktien außerhalb Großbritanniens, deren Votum sie zu Wochenbeginn auf "Overweight" erhöhten, während sie wegen der herrschenden Unsicherheit ihr positives Votum für US-Aktien und den globalen Tech-Sektor vorerst aufgaben.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Aktien aus Europa sind zu Wochenbeginn nach der jüngsten Delle wieder gefragt. Rückenwind gab den Börsen aus der Eurozone eine erwartete Erholung der US-Standardwerte im Dow Jones Industrial , der am Freitag nach dem Wahlsieg der Demokraten und wegen neuer Zinsbedenken auf ein Vierwochentief abgesackt war.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Außerhalb des Euroraums legte der Schweizer Leitindex SMI am Montag um 0,4 Prozent auf 14.856 Punkte zu. Der britische FTSE 100 stieg um 0,7 Prozent auf 10.747 Punkte.

Der schwächere Ölpreis war hilfreich, nachdem US-Präsident Donald Trump neue großangelegte US-Angriffe im Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet hatte. Außerdem gaben vor diesem Hintergrund die Renditen am Anleihemarkt der Eurozone nach.

Stärke zeigten in Gesamteuropa vor allem Minenwerte, deren Teilindex sich an der Spitze der Sektorwertung um 2,3 Prozent von seinem jüngsten Tief seit Ende März erholte. Verhalten entwickelten sich Ölwerte angesichts der sinkenden Ölpreise. Von fallenden Luxusgüter-Werten belastet, stand der Sektor für persönliche Güter und Haushaltswaren klar mit fast einem Prozent im Minus.

Im Technologiesektor sahen Anleger darüber hinweg, dass Nvidia in New York mit fast fünf Prozent im Minus erwartet wird. Belastet werden die Titel des US-Chipriesen davon, dass der Konzernchef Jensen Huang eine Affäre hatte mit einer Frau, die in mehreren Medienberichten als mutmaßliche chinesische Spionin bezeichnet wurde. Bei europäischen Tech-Aktien wie ASML oder Infineon ging die Erholung vom jüngsten Kursrutsch nach dem Wahlsieg der US-Demokraten jedoch weiter.

Im Bankenbereich gab es eine positive Vorlage von der Unicredit , deren Kurs um 5,4 Prozent anzog wegen einer erhöhten Gewinnprognose für das laufende Jahr. Im Übernahmeprozess rechnet die italienische Großbank außerdem damit, dass sie Anfang 2027 bei der Commerzbank das Kommando übernehmen kann.

Die Unicredit-Titel setzten sich im EuroStoxx knapp vor die Titel von Argenx . Der Kurs des Pharmakonzerns reagierte mit einem Anstieg um 4,6 Prozent auf ein Übernahmevorhaben. Die Niederländer wollen das US-Biotech-Unternehmen Unnatural Products, an dem sie bereits eine Minderheitsbeteiligung halten, jetzt vollständig übernehmen./tih/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,39 % und einem Kurs von 47,55 auf Tradegate BSX (09. November 2026, 12:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +90,28 %/+153,71 % bedeutet.



