🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Lettland und Estland sichern Ostgrenze mit Panzergräben und Bunkern

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Lettland baut Gräben und Panzersperren an Russlands Grenze
    • Estland errichtet nahe Narva erste Schutzbunker
    • Baltische Staaten bauen gemeinsame Verteidigungslinie
    Lettland und Estland sichern Ostgrenze mit Panzergräben und Bunkern
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    RIGA/TALLINN (dpa-AFX) - Lettland und Estland machen Fortschritte bei der Befestigung ihrer östlichen EU-Außengrenze zu Russland. Nach einem Bericht des lettischen Fernsehens sind auf einer Länge von vier Kilometern entlang der lettisch-russischen Grenze Panzergräben ausgehoben worden. Bis zum kommenden Frühjahr sollen 27 von insgesamt 89 Kilometern fertiggestellt sein. Die Gräben sollen durch weitere Hindernisse wie etwa Panzersperren aus Beton - sogenannte Drachenzähne - ergänzt werden.

    "Die Idee ist, dass der Feind verschiedene Ausrüstungstypen benötigt, um diese Hindernisse zu überwinden", sagte der lettische Militärvertreter Edgars Briedis. Um etwa einen Panzergraben zu überwinden, müsste dieser zugeschüttet werden oder es müssten entsprechende Kampfbrücken eingesetzt werden, sagte er. "Um die Drachenzähne zu beseitigen, sind wiederum andere Systeme erforderlich."

    Im Fernsehbeitrag waren drei Reihen von nebeneinander platzierten Panzersperren zu sehen, von denen jede demnach anderthalb Tonnen wiegt und etwas über einen Meter hoch ist. Daneben soll ein Panzergraben ausgehoben werden, der etwas tiefer als zwei Meter sein werde. Beide Anlagen würden nur wenige Meter vom Grenzzaun zu Russland entfernt angelegt.

    Erste Bunker nahe Narva in Estland

    In Estland dagegen wurden Ende Oktober einem Rundfunkbericht zufolge die ersten Betonbunker nahe der Grenzstadt Narva fertiggestellt, die dem Schutz von Soldaten vor direkten Treffern durch Artilleriegranaten dienen sollen. Zuvor waren bereits weitere Schutzanlagen im Nordosten und Südosten des Landes gebaut worden, die mit Strom- und Kommunikationssystemen ausgestattet sind. Auch wurden Beton- und Panzersperren errichtet.

    Der estnische Armeevertreter Ainar Afanasjev sagte: "Wir wissen, dass uns nicht viel Zeit bleiben wird, wenn der Feind die Grenze überschreitet. Wir haben auch kein Gebiet, das wir ihnen überlassen könnten, um Zeit zu gewinnen. Deshalb beginnen wir direkt an der Grenze und versuchen, in Friedenszeiten so viel wie möglich zu tun."

    Bis Ende 2027 will Estland insgesamt bis zu 600 Bunker im Nordosten und Südosten des Landes entlang der Grenze bauen, die sich unterhalb der Erdoberfläche befinden und deren Eingänge versiegelt werden sollen. Bislang sind dem Bericht zufolge 28 Schutzräume fertig.

    Zusammenarbeit mit Deutschland

    Der Bau der Verteidigungsanlagen und physischen Barrieren dient der Schaffung der baltischen Verteidigungslinie, mit der Estland, Lettland und Litauen ihre Ostgrenzen gegen mögliche Angriffe sichern wollen. Damit reagieren die Regierungen in Tallinn, Riga und Vilnius auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen wird.

    Vom Bau und den vorbereiten Arbeiten für die Verteidigungslinie machten sich zuletzt auch mehr als 70 Generäle aus Deutschland und den Niederlanden ein Bild vor Ort. Nicht ohne Grund: In Litauen hat die Bundeswehr die im Aufbau befindliche Panzerbrigade 45 stationiert, seit Juli führt das Deutsch-Niederländische Corps zudem mögliche Nato-Landoperationen in Estland und Lettland./awe/DP/jha







    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Lettland und Estland sichern Ostgrenze mit Panzergräben und Bunkern Lettland und Estland machen Fortschritte bei der Befestigung ihrer östlichen EU-Außengrenze zu Russland. Nach einem Bericht des lettischen Fernsehens sind auf einer Länge von vier Kilometern entlang der lettisch-russischen Grenze Panzergräben …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     