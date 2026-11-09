net digital: Weiteres dynamisches Wachstum erwartet

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die net digital AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) aufgrund eines starken Payment- und Telekommunikationsgeschäfts den Umsatz deutlich auf gut 31 Mio. Euro (HJ 2025: 13,15 Mio. Euro) gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Aussage der Analysten sei das EBITDA basierend auf einem deutlich erhöhten Geschäftsvolumen und erzielten Skaleneffekten auf 3,27 Mio. Euro (HJ 2025: 1,31 Mio. Euro) gestiegen. Hieraus habe eine EBITDA-Marge von 10,5 Prozent (HJ 2025: 10,0 Prozent) resultiert. Im Rahmen der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen Ende September 2026 sei zudem die bisherige Guidance für das Geschäftsjahr 2026 nach oben korrigiert worden. Nun rechne das Unternehmen mit Umsatzerlösen von rund 60,0 Mio. Euro (zuvor: 48,0 bis 53,0 Mio. Euro) und einem EBITDA von 6,20 bis 6,50 Mio. Euro (zuvor: 4,70 bis 5,20 Mio. Euro). Allerdings stufe das Analystenteam den aktualisierten Ausblick angesichts des dynamischen Umsatzwachstums im ersten Halbjahr 2026 und des für die E-Commerce-Branche traditionell bedeutenden Jahresendquartals als eher konservativ ein. Auf der Hauptversammlung Ende August 2026 habe das Management zudem seine bisherige mittelfristige Guidance bestätigt. Dementsprechend erwarte die Technologiegesellschaft auch zukünftig eine Fortsetzung des deutlichen Wachstums in den Kerngeschäftsbereichen. Vor dem Hintergrund der deutlich angehobenen Umsatz- und Ergebnisschätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr und die Folgejahre erhöhen die Analysten das Kursziel auf 56,25 Euro (zuvor: 36,55 Euro) und bestätigen das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.11.2026, 12:25 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 09.11.2026 um 07:11 Uhr fertiggestellt und 09.11.2026 um 08:00 Uhr erstmals veröffentlicht.



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Die net digital Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,41 % und einem Kurs von 29,00EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 12:11 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Marcel Goldmann

Kursziel: 56,25 EUR

