🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsnet digital AktievorwärtsNachrichten zu net digital

    net digital: Weiteres dynamisches Wachstum erwartet

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die net digital AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) aufgrund eines starken Payment- und Telekommunikationsgeschäfts den Umsatz deutlich auf gut 31 Mio. Euro (HJ 2025: 13,15 Mio. Euro) gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.
    Nach Aussage der Analysten sei das EBITDA basierend auf einem deutlich erhöhten Geschäftsvolumen und erzielten Skaleneffekten auf 3,27 Mio. Euro (HJ 2025: 1,31 Mio. Euro) gestiegen. Hieraus habe eine EBITDA-Marge von 10,5 Prozent (HJ 2025: 10,0 Prozent) resultiert. Im Rahmen der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen Ende September 2026 sei zudem die bisherige Guidance für das Geschäftsjahr 2026 nach oben korrigiert worden. Nun rechne das Unternehmen mit Umsatzerlösen von rund 60,0 Mio. Euro (zuvor: 48,0 bis 53,0 Mio. Euro) und einem EBITDA von 6,20 bis 6,50 Mio. Euro (zuvor: 4,70 bis 5,20 Mio. Euro). Allerdings stufe das Analystenteam den aktualisierten Ausblick angesichts des dynamischen Umsatzwachstums im ersten Halbjahr 2026 und des für die E-Commerce-Branche traditionell bedeutenden Jahresendquartals als eher konservativ ein. Auf der Hauptversammlung Ende August 2026 habe das Management zudem seine bisherige mittelfristige Guidance bestätigt. Dementsprechend erwarte die Technologiegesellschaft auch zukünftig eine Fortsetzung des deutlichen Wachstums in den Kerngeschäftsbereichen. Vor dem Hintergrund der deutlich angehobenen Umsatz- und Ergebnisschätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr und die Folgejahre erhöhen die Analysten das Kursziel auf 56,25 Euro (zuvor: 36,55 Euro) und bestätigen das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.11.2026, 12:25 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 09.11.2026 um 07:11 Uhr fertiggestellt und 09.11.2026 um 08:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=ce4271cb527782e148d7886992748101

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

     

    Die net digital Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,41 % und einem Kurs von 29,00EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 12:11 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Marcel Goldmann
    Kursziel: 56,25 EUR




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Researchguide
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    net digital: Weiteres dynamisches Wachstum erwartet Normal 0 false 21 false false false DE X-NONE X-NONE …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     