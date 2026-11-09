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    Nvidia-Kurs sackt vorbörslich ab

    AKTIE IM FOKUS 2/Affäre des Konzernchefs

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    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia-Aktien verlieren wegen Huang-Affäre stark
    • China bestreitet Spionage, Rat prüft Affäre
    • Anleger fürchten eine Führungskrise beim KI-Chipriesen
    AKTIE IM FOKUS 2/Affäre des Konzernchefs - Nvidia-Kurs sackt vorbörslich ab
    Foto: Wang Ying - picture alliance / Xinhua News Agency

    (neu: Kurse, Nasdaq im Plus, Stimme von Index-Radar)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Dem Erholungsversuch von den jüngsten Turbulenzen wegen des demokratischen Wahlsiegs droht Nvidia am Montag gleich wieder ein Dämpfer. Bei dem KI-Chipriesen sorgen sich die Anleger vor einer Führungskrise. Konzernchef Jensen Huang steht wegen einer Affäre mit einer Frau, bei der es sich laut Medienberichten um eine chinesische Spionin gehandelt haben soll, unter Druck. Chinas Außenministerium wies entsprechende Vorwürfe zurück. Die Nvidia-Aktien verloren zuletzt vorbörslich fast fünf Prozent an Wert. Damit würde der Börsenwert um etwas mehr als 200 Milliarden US-Dollar sinken.

    Die US-Futures für die technologielastige Nasdaq-Börse wurden nach deren Freitagserholung am Montag zeitweise auch ins Minus gedrückt. Zuletzt aber deutet sich aber an, dass die Erholung des technologielastigen Nasdaq 100 Index noch etwas weiter geht trotz der Huang-Affäre. Für den US-Standardwerteindex Dow Jones Industrial liegt die Indikation sogar deutlich im Plus.

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    Nach mehrwöchigen Gerüchten hat Huang eine Affäre mit einer Frau eingestanden, die mittlerweile in mehreren Medienberichten als mutmaßliche chinesische Spionin bezeichnet wurde. Der Verwaltungsrat hat eine Untersuchung der Sache eingeleitet. In einer ersten Stellungnahme teilte das Gremium mit, es gebe keinen Grund zu der Annahme, dass die nationale Sicherheit oder Unternehmensgeheimnisse gefährdet worden seien. China wies die Vorwürfe unterdessen zurück. Die Behauptung der chinesischen Spionage sei frei erfunden und eine Verleumdung, sagte Außenamtssprecher Guo Jiakun.

    Analyst Stacy Rasgon von Bernstein Research sprach in einem ersten Kommentar davon, unabhängig vom Wahrheitsgehalt sei die Vorstellung, dass der Nvidia-Chef zum Ziel einer Spionageaktion geworden sein könnte, erst einmal beunruhigend. Er wolle über das Privatleben von Huang kein Urteil fällen, doch die Argumente wirkten bislang auf ihn eher aufgebauscht. Auf Nvidia werfe die Angelegenheit aber sicherlich ein sehr schlechtes Licht.

    Anleger machen sich nun Sorgen vor einer Führungskrise bei dem KI-Vorzeigekonzern. Ob eine solche tatsächlich aus der Affäre entsteht, ist laut den Expertern von Index-Radar offen. "Für Anleger wäre ein möglicher Rücktritt allerdings ein erhebliches Risiko", schrieben sie am Montag. Huang präge Nvidia wie kaum ein anderer Vorstandschef und gelte als eine der Schlüsselfiguren des KI-Booms.

    Die Nachrichten treffen den Technologiesektor zur Unzeit, denn eigentlich suchen Anleger bei KI-Werten nach Halt nach dem Einbruch, der nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen von der Angst vor mehr KI-Regulierung ausgelöst worden war. Strategen der Citigroup nahmen die daraus resultierende Unsicherheit am Montag zum Anlass, um ihr bislang positives Votum für US-Aktien im Allgemeinen und für globale Technologiewerte mit nun neutralen Einschätzungen aufzugeben.

    Die Experten der US-Bank bleiben zwar konstruktiv gestimmt für KI-Aktien. Bevor ein "Overweight" wieder gerechtfertigt sei, wollten sie eine Zeit abwarten, in der die Positionierungen wieder bereinigter seien und die Stimmung wieder stabiler. In der Zwischenzeit sehen sie Potenzial in europäischen Aktien außerhalb Großbritanniens, deren Votum sie auf "Overweight" erhöhten./tih/gl/jha/

    States 30

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,43 % und einem Kurs von 158,4 auf Tradegate BSX (09. November 2026, 12:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +90,19 %/+153,58 % bedeutet.





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