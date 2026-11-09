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    Hannan Metals wechselt auf den OTCQB Venture Market

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    Hannan Metals wechselt auf den OTCQB Venture Market
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Der Handel am OTCQB beginnt am 9. November 2026 unter dem Symbol „HANNF“

     

    Vancouver, Kanada / 9. November 2026 / IRW-Press / Hannan Metals Limited („Hannan“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HAN) (OTCQB: HANNF) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/hannan-metal ... - gibt bekannt, dass seine Stammaktien für den Handel am OTCQB Venture Market (der „OTCQB“), der von der OTC Markets Group Inc. betrieben wird, zugelassen wurden. Der Handel am OTCQB beginnt mit Marktöffnung am 9. November 2026 unter dem bestehenden Symbol des Unternehmens „HANNF“. Die Stammaktien des Unternehmens wurden zuvor am OTC Pink-Markt notiert und werden weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol „HAN“ gehandelt.

     

    Wichtige Punkte:

     

    • Die Stammaktien von Hannan wurden für den Wechsel vom OTC Pink zum OTCQB Venture Market zugelassen; der Handel am OTCQB beginnt am 9. November 2026 unter dem bestehenden Symbol „HANNF“.
    • Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol „HAN“ gehandelt.
    • Der OTCQB bietet US-Anlegern einen verbesserten Zugang zum Unternehmen sowie eine höhere Sichtbarkeit, einschließlich Echtzeit-Level-2-Kurse auf www.otcmarkets.com

     

    Michael Hudson, CEO, erklärt: „Der Wechsel zum OTCQB bietet US-Anlegern eine einfachere und transparentere Möglichkeit, Hannan zu verfolgen und Anteile zu erwerben. Der Zeitpunkt passt gut für uns. Das Projekt Previsto in Peru schreitet im Genehmigungsverfahren voran, und die Untersuchungsergebnisse aus unserem zweiten Bohrprogramm in Stavaträsk in Schweden werden in wenigen Wochen erwartet. Wir möchten, dass diese Ergebnisse ein möglichst breites Publikum erreichen.“

     

    OTCQB Venture Market

     

    Der OTCQB ist eine US-amerikanische Handelsplattform, die von der OTC Markets Group Inc. für unternehmerisch tätige und in der Entwicklungsphase befindliche Unternehmen betrieben wird. Um zugelassen zu werden, müssen Unternehmen ihre Finanzberichterstattung auf dem neuesten Stand halten, einen Mindestkurs-Test erfüllen und sich einem jährlichen Verifizierungs- sowie Management-Zertifizierungsprozess unterziehen. Diese Standards bieten eine solide Grundlage für Transparenz sowie die Technologie und Regulierung, um die Informationen und das Handelserlebnis für Anleger zu verbessern.

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