UBS stuft SANOFI auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sanofi anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 78 auf 88 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Dank der überdurchschnittlich starken Entwicklung des Medikamentes gegen Asthma und Neurodermitis Dupixent habe der Pharmakonzern deutlich positiv überrascht, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Kernaussage der Franzosen laute, dass die operative Preisverbesserung bei Dupixent von Dauer und im Jahr 2027 eine weitere Steigerung der Produktivität im Bereich der Vertriebs- und Verwaltungskosten möglich sei./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,10 % und einem Kurs von 85,86EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 88
Kursziel alt: 78
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
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