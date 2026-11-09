UBS stuft SANOFI auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sanofi anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 78 auf 88 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Dank der überdurchschnittlich starken Entwicklung des Medikamentes gegen Asthma und Neurodermitis Dupixent habe der Pharmakonzern deutlich positiv überrascht, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Kernaussage der Franzosen laute, dass die operative Preisverbesserung bei Dupixent von Dauer und im Jahr 2027 eine weitere Steigerung der Produktivität im Bereich der Vertriebs- und Verwaltungskosten möglich sei./rob/la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,10 % und einem Kurs von 85,86EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 88

Kursziel alt: 78

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 88,00 € , was eine Steigerung von +5,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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