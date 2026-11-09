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    Warum Siemens Energy nach dem Kursrutsch wieder gefragt ist

    Gasturbinen-Boom am Ende?

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    Ein Viertel Kursverlust in drei Monaten, nun legt Siemens Energy neue Ziele vor. Bernstein hält die Sorge vor dem Ende des Gasturbinenbooms für überzogen und sieht die Aktie bei 210 Euro. Dafür gibt es gute Gründe.

    Für Sie zusammengefasst
    Gasturbinen-Boom am Ende? - Warum Siemens Energy nach dem Kursrutsch wieder gefragt ist
    Foto: Soeren Stache - dpa

    Für Siemens Energy wird es diese Woche ernst. Der Energietechnikkonzern legt neue Mittelfristziele und ein strategisches Update vor, und das ausgerechnet in einer Phase, in der die Stimmung gekippt ist.

    Binnen drei Monaten hat die Aktie rund ein Viertel ihres Werts eingebüßt, die Begeisterung für alles rund um künstliche Intelligenz ist verflogen. Bernstein sieht darin eine Chance und bleibt bei "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro. Gemessen am derzeitigen Kurs von 120 Euro wären das 75 Prozent Aufschlag.

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    Im Mittelpunkt steht die Frage, ob der Boom bei Gasturbinen seinen Höhepunkt schon hinter sich hat. Die Analysten halten diese Sicht für zu kurz gegriffen. Das Bild vom Gipfel präge vor allem der US-Rivale GE Vernova, der bis 2030 ausverkauft ist und bereits die Hälfte seiner Kapazität für 2031 vergeben hat.

    Siemens Energy dagegen verfüge laut Marktdaten von BNEF und McCoy noch über freie Fertigungsslots von rund 20 Gigawatt für 2030 und etwa 26 Gigawatt für 2031. So könne der Konzern weiter Reservierungen einsammeln und von steigenden Preisen in der Branche profitieren.

    Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet Bernstein im Basisszenario mit einem vergleichbaren Umsatzplus von 15 bis 17 Prozent und einer Marge von 14 bis 16 Prozent. Bis 2030 trauen die Experten dem Konzern ein jährliches Wachstum von 13 bis 15 Prozent bei einer Marge von 19 bis 21 Prozent zu.

    Spannend wird auch, was mit dem vielen Geld passiert. Von 2027 bis 2030 könnte Siemens Energy kumuliert 45 Milliarden Euro an freiem Cashflow erzielen, genug für Aktienrückkäufe im Volumen von 12 bis 16 Milliarden Euro. Einen Haken sehen die Analysten allerdings: Das Management könnte künftig weniger Kennzahlen veröffentlichen, um die Kursausschläge zu dämpfen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,77 % und einem Kurs von 120,1EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.


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    RedakteurJulian Schick
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    Julian Schick schreibt seit 2020 für wallstreetONLINE über alles, was die Kurse bewegt. Besonders interessieren ihn die Themen passives Einkommen, Dividenden und ETFs. Zuvor hat er die Kölner Journalistenschule absolviert und war unter anderem für das Handelsblatt, die Financial Times Deutschland, den Fernsehsender Euronews und den Radiosender WDR5 tätig. Bei wO hat er unter anderem den YouTube-Kanal mit aufgebaut und interviewt dort unsere Marktexperten. Seit 2024 leitet er die wO-Redaktion.

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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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