Warum Siemens Energy nach dem Kursrutsch wieder gefragt ist

Binnen drei Monaten hat die Aktie rund ein Viertel ihres Werts eingebüßt, die Begeisterung für alles rund um künstliche Intelligenz ist verflogen. Bernstein sieht darin eine Chance und bleibt bei "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro. Gemessen am derzeitigen Kurs von 120 Euro wären das 75 Prozent Aufschlag.

Für Siemens Energy wird es diese Woche ernst. Der Energietechnikkonzern legt neue Mittelfristziele und ein strategisches Update vor, und das ausgerechnet in einer Phase, in der die Stimmung gekippt ist.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Mittelpunkt steht die Frage, ob der Boom bei Gasturbinen seinen Höhepunkt schon hinter sich hat. Die Analysten halten diese Sicht für zu kurz gegriffen. Das Bild vom Gipfel präge vor allem der US-Rivale GE Vernova, der bis 2030 ausverkauft ist und bereits die Hälfte seiner Kapazität für 2031 vergeben hat.

Siemens Energy dagegen verfüge laut Marktdaten von BNEF und McCoy noch über freie Fertigungsslots von rund 20 Gigawatt für 2030 und etwa 26 Gigawatt für 2031. So könne der Konzern weiter Reservierungen einsammeln und von steigenden Preisen in der Branche profitieren.

Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet Bernstein im Basisszenario mit einem vergleichbaren Umsatzplus von 15 bis 17 Prozent und einer Marge von 14 bis 16 Prozent. Bis 2030 trauen die Experten dem Konzern ein jährliches Wachstum von 13 bis 15 Prozent bei einer Marge von 19 bis 21 Prozent zu.

Spannend wird auch, was mit dem vielen Geld passiert. Von 2027 bis 2030 könnte Siemens Energy kumuliert 45 Milliarden Euro an freiem Cashflow erzielen, genug für Aktienrückkäufe im Volumen von 12 bis 16 Milliarden Euro. Einen Haken sehen die Analysten allerdings: Das Management könnte künftig weniger Kennzahlen veröffentlichen, um die Kursausschläge zu dämpfen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,77 % und einem Kurs von 120,1EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.





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Julian Schick

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