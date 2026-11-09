DZ BANK stuft LANXESS AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Lanxess anlässlich der Zahlen zum dritten Quartal bei unverändertem fairen Aktienwert von 17 Euro von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Die Aktien des Chemiekonzerns seien fundamental unterbewertet, schrieb Peter Spengler am Montag in seiner Einschätzung. Zum Jahresende rücke die vertraglich gesicherte Verkaufsoption für die Beteiligung an dem mit dem Finanzinvestor Advent betriebenen Gemeinschaftsunternehmen Envalior stärker in den Fokus. Spengler sprach von einem wichtigen Werttreiber./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 11:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,92 % und einem Kurs von 12,75EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 12:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 13,46 € , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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