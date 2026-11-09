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    Akamai Technologies sackt entgegen dem Branchentrend ab

    Gegenwind

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    Die Aktie von Akamai Technologies verliert 7,31 % und baut damit ihren Wochenverlust auf 14,29 % aus.

    Gegenwind - Akamai Technologies sackt entgegen dem Branchentrend ab
    Foto: stock.adobe.com

    Während Amazon, Alphabet, Microsoft und Cloudflare zulegen, gerät Akamai Technologies deutlich unter Druck. Zwischenzeitlich notiert die Aktie im Tagesverlauf noch 1,03 % im Plus, bevor sie ins Minus dreht. Einen konkreten Auslöser für den Kursrutsch gibt es nicht.

    Akamai Technologies Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 09.11.2026

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Akamai Technologies Verluste von -25,65 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Akamai Technologies Aktie damit um -14,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,92 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -4,72 % verloren.

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    Während Akamai Technologies deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der States 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,59 %. Damit gehört Akamai Technologies heute zu den auffälligeren Werten.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,32 %. Alphabet notiert im Plus, mit +1,37 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,28 %. Cloudflare Registered (A) legt um +0,12 % zu

    Die Aktie von Akamai Technologies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -10,29 %. Über 5 Jahre lag sie bei -4,40 %, über 10 Jahre bei 2,12 %.

    Akamai Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,29 %
    1 Monat -20,92 %
    3 Monate -25,65 %
    1 Jahr -1,92 %
    Stand: 09.11.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur Akamai Technologies Aktie

    Akamai Technologies beschleunigt und schützt digitale Anwendungen. Kernangebote sind Content Delivery (CDN), DDoS- und API-Schutz, Zero-Trust-Sicherheit sowie Cloud-Computing. Akamai zählt zu den führenden CDN-Anbietern und konkurriert mit Cloudflare, Fastly, AWS und Microsoft Azure. Differenzierungsmerkmale sind das weit verzweigte globale Edge-Netz, langjährige Erfahrung mit Großkunden und die Verzahnung von Auslieferung, Sicherheit und Rechenleistung.

    Es gibt 144 Mio. Akamai Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,12 Mrd.EUR € wert.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Akamai Technologies Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Akamai Technologies Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Akamai Technologies

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    -9,53 %
    -17,32 %
    -21,60 %
    +2,40 %
    -26,97 %
    -20,11 %
    +32,24 %
    -60,47 %
    ISIN:US00971T1016WKN:928906
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