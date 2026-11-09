UBS stuft Aumovio auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aumovio anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 44 auf 41 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Aumovio gehöre an der Börse zu den am stärksten unterbewerteten Automobilzulieferern, schrieb David Lesne am Freitag. Dabei sprächen Aspekte wie der pragmatische Ansatz bei der Kostenbasis, sie solide Bilanz sowie das attraktive Potenzial hinsichtlich des freien Barmittelzuflusses und der Aktionärsrendite für die Papiere./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,52 % und einem Kurs von 31,00EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 12:55 Uhr) gehandelt.