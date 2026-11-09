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    Goldpreis im Höhenflug +1,05 % auf 4.108,65 USD

    Goldpreis

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    Goldpreis legt +1,05 % zu und erreicht 4.108,65 USD. Die Rally beschleunigt sich.

    Goldpreis - Goldpreis im Höhenflug +1,05 % auf 4.108,65 USD
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    Mit einem kräftigen Anstieg von +1,05 % erreicht Gold 4.108,65USD. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

    Gold Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,01 %
    1 Monat -0,57 %
    3 Monate -5,57 %
    1 Jahr +0,97 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Gold bei 1.324,43USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.108,65USD ein Wert von 31.022,1USD geworden – ein Gewinn von +210,22 %.

    Informationen zu Gold

    Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.

    ETCs auf Gold

    ETF Strategie Replikation Hebel TER Letzter Kurs Perf. %
    Gold Bullion Securities
    		Long Vollständig 1 0,40 334,60EUR +0,72 %
    XETRA Gold
    		Long Vollständig 1 0,36 118,08EUR +0,73 %
    db Physical Gold ETC Euro Hedged
    		Long Vollständig 1 0,59 229,16EUR +1,04 %
    Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC
    		Long Vollständig 1 0,75 267,22EUR +1,78 %
    Platin Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,75 79,23EUR +1,69 %
    Silber Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,45 439,20EUR +1,37 %
    Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) der DB ETC plc
    		Long Vollständig 1 0,29 351,08EUR +0,62 %
    Gold Index Zertifikat Open-End (iShares plc)
    		Long Vollständig 1 0,25 71,13EUR +0,70 %
    EUWAX Gold
    		Long 1 0,00 118,00EUR +0,67 %
    WisdomTree Copper 1x Daily Short
    		Short Sampling 1 0,98 9,257EUR -1,04 %

    Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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    Gold

    +1,08 %
    +5,01 %
    -0,57 %
    -5,57 %
    +0,97 %
    +110,74 %
    +124,42 %
    +210,22 %
    +930,00 %
    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0




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