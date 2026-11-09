Goldpreis im Höhenflug +1,05 % auf 4.108,65 USD

+1,05 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,01 % 1 Monat -0,57 % 3 Monate -5,57 % 1 Jahr +0,97 %

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Gold 4.108,65. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Gold bei 1.324,43USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.108,65USD ein Wert von 31.022,1USD geworden – ein Gewinn von +210,22 %.

Informationen zu Gold

Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.