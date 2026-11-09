Bullenpower: Silberpreis springt auf 52,70 USD

+1,44 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,16 % 1 Monat -11,01 % 3 Monate -17,25 % 1 Jahr +6,46 %

Silber steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 52,70. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 49,50163USD. Heute notiert Silber bei 52,70USD. Ihr Einsatz wäre nun 10.645,9USD wert – ein Zuwachs von +6,46 %.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.