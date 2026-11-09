Bullenpower: Silberpreis springt auf 52,70 USD
Silberpreis
Silberpreis legt +1,44 % zu und erreicht 52,70 USD. Die Rally beschleunigt sich.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+7,16 %
|1 Monat
|-11,01 %
|3 Monate
|-17,25 %
|1 Jahr
|+6,46 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 49,50163USD. Heute notiert Silber bei 52,70USD. Ihr Einsatz wäre nun 10.645,9USD wert – ein Zuwachs von +6,46 %.
Informationen zu Silber
Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|334,60EUR
|+0,72 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|118,08EUR
|+0,73 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|229,16EUR
|+1,04 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|267,22EUR
|+1,78 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|79,23EUR
|+1,69 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|439,20EUR
|+1,37 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|351,08EUR
|+0,62 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|71,13EUR
|+0,70 %
|Long
|1
|0,00
|118,00EUR
|+0,67 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,257EUR
|-1,04 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.