EU verklagt laut Bericht IBM – diese Konzerne trifft es auch

Europas digitales Grenzprojekt beschäftigt die Justiz: Wie die Financial Times (FT) berichtet, hat die EU-Agentur EU-Lisa IBM , den französischen IT-Konzern Atos und den italienischen Rüstungskonzern Leonardo verklagt. Anlass sind wiederholte Verzögerungen bei der Entwicklung des neuen Ein- und Ausreisesystems. Reuters greift den Bericht auf, der sich auf interne Mitteilungen stützt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu IBM - International Business Machines!

2019 hatte die Behörde einen zentralen Auftrag an ein Konsortium mit IBM Belgium, Atos Belgium und Leonardo vergeben. Der auf sechs Jahre angelegte Vertrag umfasste die Umsetzung und Wartung des zentralen Entry/Exit-Systems (EES).

Bereits im Oktober 2021 widersprachen die belgischen Gesellschaften von IBM und Atos einer Geldstrafe. In einem von der FT eingesehenen Brief bestritten sie sowohl die Grundlage als auch die Berechnung der Geldstrafe. Die Verzögerungen führten sie auf äußere Faktoren, darunter die Corona-Pandemie, zurück. Im Februar 2022 wehrten sich die drei Unternehmen gegen neue Fristen der Behörde.

Was bedeutet das für Reisende?

Das EES erfasst an den Außengrenzen elektronisch, wann Nicht-EU-Bürger ein- und ausreisen. Es gilt in den 29 Schengen-Staaten und soll Personen identifizieren, die ihre erlaubte Aufenthaltsdauer überschreiten. Zudem soll es Identitätsbetrug bekämpfen und illegale Migration eindämmen.

EU-Lisa erklärte der FT, das Verfahren habe keine Auswirkungen auf den Betrieb. Der Streit betreffe Verzögerungen während der Entwicklung und stehe nicht mit dem laufenden Betrieb in Verbindung.

Reuters konnte den Bericht nicht unabhängig bestätigen. Auf außerhalb der üblichen Geschäftszeiten verschickte Anfragen reagierten IBM, Atos, Leonardo und EU-Lisa zunächst nicht.

Depot eröffnen und iPhone gewinnen SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen





Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Podcast "Börse, Baby!"