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    EU verklagt laut Bericht IBM – diese Konzerne trifft es auch

    Ärger um Europas Grenzsystem

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    Die EU verklagt laut einem Bericht IBM, Atos und Leonardo wegen Verzögerungen beim Grenzsystem EES. Die Konzerne wehrten sich schon gegen eine Geldstrafe. Der Streit reicht Jahre zurück.

    Ärger um Europas Grenzsystem - EU verklagt laut Bericht IBM – diese Konzerne trifft es auch
    Foto: Richard Drew - AP

    Europas digitales Grenzprojekt beschäftigt die Justiz: Wie die Financial Times (FT) berichtet, hat die EU-Agentur EU-Lisa IBM, den französischen IT-Konzern Atos und den italienischen Rüstungskonzern Leonardo verklagt. Anlass sind wiederholte Verzögerungen bei der Entwicklung des neuen Ein- und Ausreisesystems. Reuters greift den Bericht auf, der sich auf interne Mitteilungen stützt.

    Der Streit reicht Jahre zurück

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    2019 hatte die Behörde einen zentralen Auftrag an ein Konsortium mit IBM Belgium, Atos Belgium und Leonardo vergeben. Der auf sechs Jahre angelegte Vertrag umfasste die Umsetzung und Wartung des zentralen Entry/Exit-Systems (EES).

    Bereits im Oktober 2021 widersprachen die belgischen Gesellschaften von IBM und Atos einer Geldstrafe. In einem von der FT eingesehenen Brief bestritten sie sowohl die Grundlage als auch die Berechnung der Geldstrafe. Die Verzögerungen führten sie auf äußere Faktoren, darunter die Corona-Pandemie, zurück. Im Februar 2022 wehrten sich die drei Unternehmen gegen neue Fristen der Behörde.

    Was bedeutet das für Reisende?

    Das EES erfasst an den Außengrenzen elektronisch, wann Nicht-EU-Bürger ein- und ausreisen. Es gilt in den 29 Schengen-Staaten und soll Personen identifizieren, die ihre erlaubte Aufenthaltsdauer überschreiten. Zudem soll es Identitätsbetrug bekämpfen und illegale Migration eindämmen.

    EU-Lisa erklärte der FT, das Verfahren habe keine Auswirkungen auf den Betrieb. Der Streit betreffe Verzögerungen während der Entwicklung und stehe nicht mit dem laufenden Betrieb in Verbindung.

    Reuters konnte den Bericht nicht unabhängig bestätigen. Auf außerhalb der üblichen Geschäftszeiten verschickte Anfragen reagierten IBM, Atos, Leonardo und EU-Lisa zunächst nicht.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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    Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge.
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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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