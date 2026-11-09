AUKTION FÜR MICHAEL JACKSON, PRINZESSIN DIANA & LEGENDEN DER POPKULTUR STARTET BEI JULIEN'S IN ABU DHABI

Drei hochkarätige Auktionen vereinen Sammlungen von Michael Jackson, Prinzessin Diana und Legenden der Popkultur und läuten damit die Veranstaltungswoche im November und Dezember in der gesamten Region ein.

Die Gebotsabgabe beginnt am 9. November und die vollständigen Kataloge der größten Namen aus Musik, Mode, Film und Unterhaltung werden online verfügbar sein.

LOS ANGELES, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions wird die vollständigen Kataloge veröffentlichen und die Gebote für drei hochkarätige Auktionen eröffnen; Michael Jackson: Das modische Vermächtnis, Prinzessin Diana: Einfluss, Mode & eine königliche Kollektion und Legenden der Popkultur.

Die Auktionen bringen weltbekannte Sammler, Luxusmarken, führende Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche, Designer und kulturelle Trendsetter zur ersten Celebrity & Pop Culture Experience zusammen, die vom 7. bis 9. Dezember im Rosewood Abu Dhabi stattfindet. Freuen Sie sich auf ein mehrtägiges, intensives Erlebnis mit Ausstellungen in Museumsqualität, Live-Auktionen, exklusiven Programmen, informativen Gesprächen und VIP-Veranstaltungen in Abu Dhabi und Bahrain.

„Dies ist ein entscheidender Moment in Juliens globaler Entwicklung, da wir einige der außergewöhnlichsten Kulturschätze der Welt nach Abu Dhabi bringen, um dort eine beispiellose Feier der Musik, Mode, des Films und der Unterhaltung zu veranstalten", sagte Ken Citron, CEO von Julien's Auctions. „Von Michael Jacksons revolutionärem Einfluss auf Musik und Stil bis hin zu Prinzessin Dianas bleibendem humanitären Vermächtnis – diese Sammlungen repräsentieren weit mehr als nur ikonische Objekte, sie sind greifbare Zeugnisse unserer gemeinsamen Popkulturgeschichte." Mit diesem Auftaktprojekt in Abu Dhabi schaffen wir eine neue Plattform, auf der Sammler, Enthusiasten und kulturelle Meinungsbildner aus aller Welt mit den Legenden und Momenten in Kontakt treten können, die Generationen geprägt haben."

ERSTER BLICK AUF DIE HIGHLIGHTS:

1. Michael Jackson: Das Modeerbe

Über 100 außergewöhnliche Stücke, die die Mode, Musik und Popkultur der Prominenten veränderten und die Momente einfingen, die Michael Jackson zu einem globalen Superstar machten. Mit unglaublichen Stücken, die auf der Bühne, in Musikvideos und persönlich getragen wurden, entworfen von Michael Jacksons langjährigen Kostümbildnern Dennis Tompkins und Michael Bush, die auch in dem mit Spannung erwarteten illustrierten Buch von Bush zu sehen sind, KING OF STYLE II: Michael Jackson einkleiden. LINK ZUR MICHAEL JACKSON ABENDAUKTION & LINK ZUR MICHAEL JACKSON TAGSAUKTION