DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 54 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe im dritten Quartal im Industriegeschäft weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, während der vorläufige Ausblick auf das Schlussquartal enttäuscht habe, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung zu den jüngsten Zahlen. Die Auftragsentwicklung in Nordamerika bleibe nach den schwachen Orders für schwere Lastkraftwagen im September sowie der anhaltenden Marktschwäche im Oktober ein entscheidendes Thema. Der Auftrags-Marktanteil von Daimler Truck habe sich im Oktober aber verbessert, und bei Mercedes Trucks gehe es weiter bergauf./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:07 / CET
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Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 40,87EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 13:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nicolai Kempf
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 54
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nicolai Kempf
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
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