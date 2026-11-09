DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 54 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe im dritten Quartal im Industriegeschäft weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, während der vorläufige Ausblick auf das Schlussquartal enttäuscht habe, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung zu den jüngsten Zahlen. Die Auftragsentwicklung in Nordamerika bleibe nach den schwachen Orders für schwere Lastkraftwagen im September sowie der anhaltenden Marktschwäche im Oktober ein entscheidendes Thema. Der Auftrags-Marktanteil von Daimler Truck habe sich im Oktober aber verbessert, und bei Mercedes Trucks gehe es weiter bergauf./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 40,87EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 13:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nicolai Kempf

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,00 € , was eine Steigerung von +21,68% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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