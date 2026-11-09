BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Underperform" belassen. Der starke Auftragseingang früh im laufenden Jahr habe bei den Aktien von Lastwagenherstellern für Euphorie gesorgt, und Daimler Truck hätten sich wegen eines stärkeren Engagements in Nordamerika überdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin am Sonntag. Er blieb aber vorsichtig. Denn die Konsensprognosen spiegelten seiner Einschätzung nach angesichts der Inflation, der Rohstoffpreise und der Unsicherheiten wegen künftiger US-Abgasvorschriften zunehmend ein "Best-Case-Szenario" wider./rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 23:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 05:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 40,89EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Harry Martin

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 39,00 € , was einem Rückgang von -4,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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