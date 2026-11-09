Milliardenregen für Barrick: Gold-Boom sorgt für kräftige Rückkäufe
Goldpreis auf Höhenflug
Barrick hat den Umsatz und bereinigten Gewinn deutlich gesteigert. Der Goldproduzent kauft eigene Aktien zurück und hält an seiner Jahresprognose fest.
- Barrick steigert Umsatz und Gewinn deutlich
- Goldproduktion steigt trotz höherer Kosten
- Barrick kauft Aktien zurück, Prognose bleibt
- Report: Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Goldkonzern Barrick Mining hat im dritten Quartal 2026 deutlich mehr Umsatz erzielt. Auch der bereinigte Gewinn legte kräftig zu. Gleichzeitig profitierte das Unternehmen von der starken Entwicklung an mehreren Minenstandorten. Allerdings stiegen auch die Produktionskosten. An seiner Jahresprognose hält Barrick dennoch fest.
An der New Yorker Börse legte die Barrick-Aktie vorbörslich um 2 Prozent auf 41,40 US-Dollar zu (Stand 13:18 Uhr MEZ).
Umsatz und Gewinn legen kräftig zu
Barrick erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 5,07 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 13 Prozent auf 3,22 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte EBITDA, das auf die Anteilseigner entfällt, verbesserte sich sogar um 22 Prozent auf 2,47 Milliarden US-Dollar.
Der Nettogewinn erhöhte sich leicht um 1 Prozent auf 1,32 Milliarden US-Dollar. Je Aktie verdiente Barrick 0,80 US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 0,82 US-Dollar und lag damit 41 Prozent über dem Vorjahreswert.
Goldproduktion steigt – Kosten bleiben ein Problem
Barrick produzierte im vergangenen Quartal 816.000 Unzen Gold. Das waren 3 Prozent mehr als im zweiten Quartal und 6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, bereinigt um veräußerte Vermögenswerte. Besonders gut entwickelten sich unter anderem die Minen Cortez, Carlin und Loulo-Gounkoto.
Gleichzeitig belasteten höhere Dieselpreise, gestiegene Lizenzgebühren und niedrigere Erzgehalte die Kosten. Die sogenannten All-in Sustaining Costs (AISC), also die gesamten laufenden Kosten für den Erhalt und Betrieb der Minen, stiegen auf 1.911 US-Dollar je Unze. Im Vorjahresquartal waren es noch 1.538 US-Dollar.
Barrick-Chef Mark Hill verwies dennoch auf die kontinuierlichen Fortschritte. Das Unternehmen habe nun vier Quartale in Folge seine operative Leistung verbessert, die Sicherheitsstandards erhöht und wichtige Wachstumsprojekte vorangetrieben.
Milliarden für Aktionäre und bestätigte Prognose
Auch die Aktionäre profitierten von der Geschäftsentwicklung. Insgesamt flossen im Quartal 1,04 Milliarden US-Dollar an die Anteilseigner. Davon entfielen 761 Millionen US-Dollar auf Aktienrückkäufe. Zudem schüttet Barrick eine Quartalsdividende von 0,175 US-Dollar je Aktie aus.
Für das Gesamtjahr hält der Konzern an seiner Produktionsprognose fest. Barrick erwartet weiterhin eine Goldproduktion zwischen 2,90 und 3,25 Millionen Unzen sowie eine Kupferproduktion von 190.000 bis 220.000 Tonnen. Zum Quartalsende verfügte das Unternehmen über einen Netto-Cashbestand von 0,9 Milliarden US-Dollar.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Podcast "Börse, Baby!"