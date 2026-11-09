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    Russland kritisiert westliche Militärmanöver

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    Für Sie zusammengefasst
    • Moskau wirft dem Westen Kriegsvorbereitung vor
    • 2.800 Soldaten aus elf Ländern üben Ukraine-Hilfe
    • Schoigu warnt vor Nato-Truppen und Aufrüstung
    Russland kritisiert westliche Militärmanöver
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MOSKAU (dpa-AFX) - Das von der "Koalition der Willigen" angesetzte Militärmanöver für die Unterstützung der Ukraine stößt in Russland erwartungsgemäß auf scharfe Kritik. Der Moskauer Sekretär des nationalen Sicherheitsrates, Sergej Schoigu, warf dem Westen vor, sich auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten. "Die Übungen haben weniger defensiven Charakter, sondern sind vielmehr offensiver Natur", sagte Schoigu der Agentur Interfax zufolge am Rande eines Treffens von Vertretern der nationalen Sicherheitsräte von Ex-Sowjetrepubliken in Moskau.

    Rund 2.800 Soldaten aus elf Ländern, darunter auch aus Deutschland, nehmen am ersten Militärmanöver der "Koalition der Willigen" zur Unterstützung der Ukraine teil. Die Übung mit dem Namen "Koalicja 2026" (Koalition 2026) in Polen, im Luftraum über Rumänien und im westlichen Schwarzen Meer soll im Laufe des Tages starten und bis zum 22. November dauern. Unter Beteiligung der Bundeswehr soll getestet werden, wie nach dem Ende des Ukraine-Kriegs ein dauerhafter Frieden gesichert werden könnte.

    Schoigu beklagt Militarisierung Europas

    Russland hatte stets betont, dass es der Stationierung von Truppen aus Nato-Staaten in der Ukraine nicht zustimmen werde. Vielmehr würden Truppen als militärisches Ziel und weitere Eskalation in dem Krieg angesehen. Schoigu beklagte, die Manöver würden unter dem Vorwand einer angeblichen Bedrohung durch Russland angesetzt. Dabei rücke die Nato immer weiter nach Osten vor in die Nähe der russischen Grenze.

    Schoigu kritisierte erneut auch eine Militarisierung Europas und immer höhere Verteidigungsausgaben. Den Europäern werde mit einer angeblichen russischen Bedrohung Angst gemacht. "Das dient zweifellos dazu, von all dem abzulenken, was in den Ländern passiert, von den negativen Entwicklungen, die in Europa - in Frankreich, Deutschland und Polen - zu beobachten sind", sagte er. Schoigu warf der Ukraine und dem Westen vor, kein Interesse an einem Frieden mit Russland zu haben.

    Die "Koalition der Willigen" versteht sich als Verteidigerin der Interessen der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Aggression. Deutschland ist inzwischen der größte Unterstützer der Ukraine. Kiew wehrt sich mit Milliardenhilfen und Waffenlieferungen des Westens seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.

    Schoigu war von 2012 bis 2024 und damit zum Zeitpunkt des russischen Einmarsches Verteidigungsminister in Moskau. Er hatte schon lange vor Beginn der Invasion kritisiert, dass Nato-Mitgliedsstaaten immer wieder Militärmanöver in der Ukraine abhielten. Das Streben der Ukraine in die Nato nennt Russland als einen Grund für den Krieg./mau/DP/jha







    Verfasst von dpa-AFX
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