Revival Gold setzt die Konsolidierung seiner Landposition im Goldprojekt Mercur in Utah fort

Toronto, ON / 9. November 2026 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) („Revival Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Ausübung der zuvor offengelegten Optionen (die „Optionen“) zum Erwerb von privaten Grundstücksrechten an seinem Goldprojekt Mercur („Mercur“ oder das „Projekt“) im US-Bundesstaat Utah nun abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat außerdem seine Landposition erweitert und sich im Rahmen eines Auktionsverfahrens des Bundesstaates Utah zusätzliche Mineralrechte in den Randgebieten gesichert. Im Zuge der Arbeiten an einer Vormachbarkeitsstudie („PFS“) für das Projekt Mercur, die gegen Ende des ersten Quartals 2027 abgeschlossen werden soll, stärken beide Transaktionen die Position von Revival Gold hinsichtlich seiner Landposition bei Mercur.

„Durch die Ausübung dieser Optionen gelangen die gesamten Landpositionen bei Mercur erstmals in den Besitz eines einzigen Unternehmens. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer möglichen Wiederaufnahme der Goldproduktion bereits im Jahr 2029 dar“, meint President & CEO Hugh Agro. „Der Bergbaudistrikt Mercur kann auf eine lange Bergbautradition zurückblicken. Hier wurden in den Jahren zwischen 1890 und 1998 rund 2,6 Millionen Unzen Gold gefördert. Revival Gold freut sich über die Möglichkeit, gemeinsam mit den Behörden des Bundesstaates, des County und der Kommunen dieses Erbe in das nächste Jahrhundert zu führen“, fügt Agro hinzu.

Ausübung der zuvor offengelegten Konzessionsoptionen

Über seine Tochtergesellschaft Revival Gold (Utah) Inc. („Revival Utah“) hat Revival Gold die Ausübung der zuvor offengelegten Kaufoptionen mit der Geyser Marion Gold Mining Company („Geyser Marion“) und der Sacramento Gold Mining Company („Sacramento“) nun abgeschlossen. Die Options- und Abtretungsvereinbarungen, auf deren Grundlage die Optionen gewährt wurden, wurden ursprünglich am 25. Oktober 2021 unterzeichnet und am 13. Oktober 2023 ergänzt. Die Vereinbarung mit Geyser Marion umfasst die Konzessionsrechte an 157 patentierten Bergbauclaims und 257 Fee Lots in den Gebieten Main Mercur und West Mercur. Die Vereinbarung mit Sacramento hingegen umfasst die Konzessionsrechte an 19 patentierten Bergbauclaims im Gebiet von Main Mercur. Zur Erfüllung der Optionsvereinbarungen wird Revival Utah die verbleibenden Optionszahlungen in Höhe von 127.188 USD an Geyser Marion und 37.500 USD an Sacramento leisten; dies sind die einzigen noch ausstehenden Gegenleistungen im Rahmen der Optionsvereinbarungen. Weder Geyser Marion noch Sacramento haben im Rahmen der Optionsvereinbarungen ein Anrecht auf Royalties.